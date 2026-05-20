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News Politique Article Politique Le mouvement terroriste FLA préparerait une tournée dans plusieurs capitales ouest-africaines Publié le mercredi 20 mai 2026 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Bilal Ag Chérif, le secrétaire général du MNLA

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Selon plusieurs sources concordantes, deux responsables du mouvement terroriste Front de libération de l’Azawad (FLA), actuellement installés en Mauritanie, prépareraient une série de déplacements dans plusieurs capitales ouest-africaines dans les prochaines semaines.



Les discussions prévues porteraient principalement sur des rencontres avec des représentants des autorités de certains pays ouest-africains dans cette initiative régionale. Les objectifs exacts de cette tournée n’ont pas encore été officiellement précisés, mais elle pourrait s’inscrire dans une démarche de dialogue politique et de recherche de soutiens diplomatiques



Les autorités mauritaniennes, de leur côté, n’ont pas encore commenté la présence des deux cadres sur leur territoire.



