Lafiabougou – Talico Rive droite : La population se mobilise pour construire un nouveau pont - abamako.com

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News Société Article Société Lafiabougou – Talico Rive droite : La population se mobilise pour construire un nouveau pont Publié le mercredi 20 mai 2026 | Mali Tribune

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À l’approche de l’hivernage, les habitants de Lafiabougou et de Talico rive droite veulent prendre les devants.



Réunis le dimanche 17 mai 2026 à l’initiative de l’Association pour le Développement de Talico Rive Droite (ADRD), des jeunes, responsables communautaires et autorités locales ont officiellement lancé une dynamique citoyenne pour la construction d’un nouveau pont destiné à désenclaver plusieurs quartiers de la capitale.





La rencontre avait pour objectif d’informer les populations sur l’état d’avancement des démarches déjà entreprises et de mobiliser les bonnes volontés autour du projet. Dans son intervention, le chef de quartier, M. Traoré, a salué l’engagement des jeunes et leur esprit d’initiative. Selon lui, cette mobilisation traduit une volonté des habitants de ne plus attendre uniquement l’intervention de l’État pour résoudre certains problèmes urgents du quartier.



Le point focal des jeunes de Talico, Lassine Traoré, a rappelé l’importance stratégique de cet ouvrage pour les populations riveraines. Il a expliqué que le pont construit autrefois sous l’impulsion de Moussa Mara constitue aujourd’hui un axe essentiel de circulation entre plusieurs secteurs, notamment jusqu’à Sébénicoro. Mais les fortes pluies et les inondations ont fortement endommagé cette passerelle, compliquant les déplacements pendant l’hivernage.



« Quand les pluies commencent, c’est la croix et la bannière pour traverser. Les habitants sont souvent obligés de faire de longs détours pour rejoindre certains quartiers », a-t-il indiqué. Face à cette situation, les populations ont décidé de se mobiliser elles-mêmes afin de trouver une solution durable.



Les initiateurs assurent que plusieurs étapes techniques ont déjà été franchies. Des ingénieurs issus du quartier ont contribué bénévolement aux premières études de terrain. Des analyses topographiques, géotechniques et hydrologiques ont été réalisées afin d’évaluer la faisabilité du projet et les contraintes techniques liées au marigot.





L’ingénieur Diarra, membre de l’Association Ingénieur de Proximité, a expliqué que ces études sont indispensables pour garantir la solidité et la durabilité du futur pont. Selon lui, le coût global du projet est estimé à près de 80 millions de francs CFA.



Au-delà de la question du désenclavement, les participants ont également évoqué les difficultés environnementales qui aggravent les risques d’inondation dans la zone. Ibrahim Sangaré, conseiller du chef de quartier de Talico, a dénoncé l’obstruction du passage des eaux par des gravats issus d’anciennes démolitions ainsi que par le dépôt anarchique d’ordures dans le marigot.



Pour structurer l’initiative, une feuille de route a été adoptée. Les organisations impliquées envisagent notamment l’ouverture d’un compte bancaire et l’obtention d’une autorisation officielle de la mairie afin de faciliter la mobilisation des ressources financières et administratives.



Les membres de l’association affirment avoir déjà mobilisé près de 500 000 francs CFA grâce aux cotisations internes et à l’appui d’un donateur anonyme pour financer les premières études techniques.



Convaincus que ce pont pourrait sauver des vies pendant les périodes de fortes pluies et améliorer durablement la circulation entre plusieurs quartiers, les initiateurs lancent un appel aux autorités, aux partenaires, aux entreprises et aux personnes de bonne volonté afin de soutenir ce projet communautaire porté par les habitants eux-mêmes.







Aminata Agaly Yattara







