Can U17 Maroc 2026 : Mali-Tanzanie, décisif pour les Aiglonnets - abamako.com

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News Sport Article Sport Can U17 Maroc 2026 : Mali-Tanzanie, décisif pour les Aiglonnets Publié le mercredi 20 mai 2026 | Mali Tribune

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Après 2 sorties ponctuées de 2 matchs nuls, l'équipe nationale de football du Mali des moins de 17 ans fera sa 3e sortie de groupe ce mercredi.



Une rencontre décisive pour les Aiglonnets qui seront opposés à leurs homologues de la Tanzanie (16h GMT), leaders du groupe C.













Auteurs de 2 matchs nuls dont un 0-0 contre l’Angola et 1-1 face au Mozambique, les Aiglonnets du Mali occupent la 2e place du groupe C de la Can U17 avec 2 points. Demain mercredi, ils joueront un match décisif face au leader du groupe, la Tanzanie qui a aligné 2 victoires sur le Mozambique et l’Angola.



Avec 16 équipes participantes, l’enjeu de la compétition est double. En effet, outre le trophée en jeu, les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale décrocheront également leur billet pour la coupe du monde de la catégorie.



Après 2025, la Coupe du Monde U-17 de la Fifa se déroulera au Qatar. Elle est prévue du 19 novembre au 13 décembre 2026. Selon la Fifa, les matches se dérouleront sur huit terrains au sein du complexe ultramoderne de l’Aspire Zone, à Al Rayyan (Doha). Pour l'instance mondiale du football, l'édition 2025 était la première de l'histoire à réunir 48 équipes et l'événement a rencontré un immense succès, attiré des foules nombreuses et enthousiastes qui ont eu l'opportunité de voir de près et en action les futures grandes stars de la discipline. Sur les 48 participants, 10 pays seront africains.



Ceux-ci seront connus à l'issue de la Can en court au Maroc. En ce qui concerne le tirage au sort, il aura lieu le jeudi 21 mai à la Maison de la Fifa, à Zurich, et sera diffusé sur les plateformes de la FIFA. Pour ce qui est du format de la compétition, il a été indiqué que les 48 nations qualifiées seront réparties en 12 groupes de quatre équipes. Les deux premières équipes de chaque groupe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes, se qualifient pour les seizièmes de finale. À partir de ce stade, la compétition se dispute sous un format à élimination directe classique.







Moussa Bangaly



