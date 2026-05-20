HAJJ 2026 : Les Maliens déjà en terre sainte - abamako.com

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News Société Article Société HAJJ 2026 : Les Maliens déjà en terre sainte Publié le mercredi 20 mai 2026 | Mali Tribune

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Les premiers pèlerins du Hajj 2026 ont déjà foulé le sol de la terre sainte, marquant le début d’un des plus grands rassemblements religieux au monde.



Comme chaque année, des millions de musulmans convergent vers La Mecque pour accomplir le cinquième pilier de l’islam, dans un contexte marqué par de nouvelles exigences organisationnelles imposées par les autorités saoudiennes.



Depuis le 1er mai 2026, les premières vagues de fidèles ont atterri en Djeddah, principal point d’entrée vers les lieux saints. Cette édition du Hajj se distingue toutefois par un changement majeur : l’obligation pour les candidats de s’inscrire avant le 31 décembre 2025.





Une réforme qui a profondément modifié les habitudes, notamment au Mali où les inscriptions se faisaient souvent tardivement, parfois après le mois de Ramadan. « Ce nouveau calendrier a surpris de nombreux organisateurs et pèlerins », confient plusieurs acteurs du secteur. Face à cette contrainte, les agences de voyage ont intensifié leurs campagnes d’information pour inciter les fidèles à anticiper leur inscription. « Le pèlerinage est une obligation pour chaque musulman qui en a la capacité financière et physique. » ; rappelle l’imam Adam Koné.



Ce voyage spirituel, qui mène vers la Kaaba, nécessite en effet une préparation rigoureuse, tant sur le plan matériel que sanitaire, en raison des efforts physiques importants qu’il implique.



Si certains musulmans accomplissent le Hajj une seule fois dans leur vie, d’autres y retournent à plusieurs reprises. Une pratique autorisée, mais qui suscite des interrogations sur l’équité d’accès à ce rite.



« Il n’est pas interdit de le faire plusieurs fois, mais il est préférable de laisser cette opportunité à ceux qui n’en ont jamais eu les moyens », souligne l’imam Adam Koné. Il rappelle que faciliter le pèlerinage d’un autre croyant est également source de mérite spirituel.



Autre réalité observée : de nombreux fidèles préfèrent attendre un âge avancé pour accomplir le Hajj, estimant qu’il s’agit d’un acte réservé aux personnes âgées. Une perception que les guides religieux jugent erronée.



En pratique, les exigences physiques du pèlerinage : longues marches, forte affluence, chaleur… rendent l’expérience souvent plus accessible aux personnes jeunes et en bonne condition physique. « Un jeune supporte mieux les efforts liés aux rites que les personnes âgées, souvent plus vulnérables », expliquent des encadreurs.





Pour des pays comme le Mali, ces nouvelles règles posent également des défis logistiques importants : planification anticipée, sensibilisation des candidats, adaptation des circuits d’inscription et de financement.



Malgré ces ajustements, la ferveur reste intacte. Pour les pèlerins déjà présents sur la terre sainte, l’essentiel demeure : accomplir, dans la foi et la discipline, l’un des actes les plus sacrés de l’islam.







Oumou Fofana



