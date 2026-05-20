L’Ambassade du Mali en France dénonce un traitement partial du journal La Croix sur la situation au nord du Mali - abamako.com

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News Politique Article Politique L’Ambassade du Mali en France dénonce un traitement partial du journal La Croix sur la situation au nord du Mali Publié le mercredi 20 mai 2026 | aBamako.com

© Autre presse par DR

consulat du Mali à Paris

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Droit de réponse de l’Ambassade de la République du Mali en France



L’Ambassade de la République du Mali en France a exprimé sa profonde indignation à la suite de la publication, dans l’édition du 18 mai 2026 du quotidien français La Croix, d’un article intitulé « Les Touaregs à la conquête de l’Azawad, dans le nord du Mali ».



Dans un communiqué publié à Paris ce 20 mai 2026, la représentation diplomatique malienne dénonce un article qu’elle juge « partial », « contraire à l’éthique journalistique » et reposant sur une lecture erronée des réalités historiques, sociologiques et sécuritaires du Mali.



L’Ambassade reproche notamment au journal d’avoir assimilé les groupes armés du Front de Libération de l’Azawad (FLA) à l’ensemble de la communauté touarègue malienne. Selon elle, cette présentation constitue une atteinte à l’image d’une communauté « digne et attachée à la paix, à l’unité nationale et à la sécurité ».



Le communiqué souligne également que les populations touarègues sont elles-mêmes victimes des violences perpétrées par les groupes terroristes opérant dans le nord du pays, notamment leurs alliances avec le JNIM. L’Ambassade affirme que ces groupes empêchent les populations civiles de mener leurs activités quotidiennes dans des conditions normales de sécurité.



Concernant l’usage du terme « Azawad », les autorités maliennes rappellent qu’il ne correspond, selon elles, à aucune entité territoriale reconnue au Mali et dénoncent « l’usurpation d’un concept illusoire » souvent relayé dans certains médias internationaux.



L’Ambassade insiste par ailleurs sur les avancées enregistrées par les Forces Armées Maliennes dans les opérations de sécurisation menées à travers le territoire national, y compris dans la région de Kidal. Elle affirme que l’armée malienne agit dans le respect des droits humains et du droit international humanitaire, avec pour objectif la restauration de la paix, de la stabilité et de l’autorité de l’État.



Les autorités de la Transition réaffirment également leur volonté de poursuivre les efforts de développement intégré dans toutes les régions du Mali.



Enfin, l’Ambassade du Mali en France appelle le journal La Croix à adopter un traitement « équilibré, rigoureux et impartial » des questions liées au Mali, en privilégiant le recoupement des sources et l’écoute de toutes les parties concernées.



Le communiqué conclut en réaffirmant la disponibilité de l’Ambassade à fournir toute information utile pour une meilleure compréhension de la situation au Mali.



Fait à Paris, le 20 mai 2026.