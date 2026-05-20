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News Diplomatie Article Diplomatie Diplomatie : le Mali et la Chine consolident leur partenariat stratégique Publié le mercredi 20 mai 2026 | aBamako.com

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Diplomatie : le Mali et la Chine consolident leur partenariat stratégique

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Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a reçu, le 19 mai 2026, l’ambassadeur de Chine au Mali, Li Xiang, pour des échanges consacrés au renforcement des relations bilatérales et aux perspectives de coopération entre les deux pays.



Selon les autorités maliennes, Bamako maintient depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1960 sa reconnaissance exclusive de la République populaire de Chine comme seul représentant légitime du territoire chinois, considérant Taïwan comme partie intégrante de la Chine.



Les discussions ont également porté sur l’approfondissement de la coopération dans des domaines stratégiques tels que les infrastructures, l’agriculture, la défense, la santé, l’éducation et l’énergie.



La Chine demeure l’un des principaux partenaires du Mali dans la réalisation de projets structurants, notamment la construction de routes, de ponts, d’infrastructures sanitaires et le développement des réseaux électriques. Pékin soutient également plusieurs programmes de formation technique et de modernisation agricole.



Les deux parties ont aussi évoqué la coopération sino-africaine dans son ensemble, alors que l’année 2026 marque l’Année des échanges entre peuples Chine-Afrique, célébrant le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et plusieurs États africains.



À l’issue de la rencontre, Bamako et Pékin ont réaffirmé leur volonté de poursuivre un partenariat fondé sur le respect mutuel, la solidarité et l’accompagnement des priorités de développement et de sécurité du Mali.

KM



