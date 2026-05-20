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Tabaski : 800 familles de militaires et blessés de guerre soutenues par le Président de la Transition
Publié le mercredi 20 mai 2026  |  aBamako.com
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À quelques jours de la fête de Tabaski, le Président de la Transition a une nouvelle fois manifesté sa solidarité envers les familles des forces de défense et de sécurité. Ce mardi, son conseiller spécial a remis des kits alimentaires aux veuves de militaires et paramilitaires ainsi qu’aux blessés de guerre à Bamako et à Kati.

Au total, 800 familles ont bénéficié de cette opération sociale. Chaque kit était composé d’un mouton, d’un sac de riz de 50 kg et d’un bidon d’huile de 20 litres.

La première distribution a eu lieu au génie militaire, où 500 familles ont reçu leur aide. Les bénéficiaires ont salué cette initiative qu’ils considèrent comme un véritable soulagement à l’approche de la Tabaski.
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