Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 20 mai 2026 - abamako.com

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News Politique Article Politique Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 20 mai 2026 Publié le mercredi 20 mai 2026 | Primature

© Autre presse par DR

Première session confédérale du Conseil des Ministres à Bamako

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Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 20 mai 2026, dans sa salle de

délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Général d’Armée Assimi GOITA,

Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

- adopté des projets de texte ;

- procédé à des nominations ;

- et entendu des communications.



AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

1. Sur le rapport du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du

Territoire et de la Population, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant

affectation au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la

parcelle de terrain, objet du Titre foncier n°580 du Cercle de Kolokani.



La parcelle de terrain, d’une superficie de 100 hectares 49 ares 89 centiares, sise à Didiéni, Commune

rurale de Didiéni, Cercle de Kolokani est destinée à satisfaire les besoins de construction d’une université dans la Région de Koulikoro.



La construction de cette université, qui entre dans le cadre de la réforme de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifique, permettra d’accroître les offres de formation en tenant compte des

potentialités de la Région et des besoins du marché du travail.



2. Sur le rapport du ministre de l’Elevage et de la Pêche, le Conseil des Ministres a adopté un projet

de décret fixant le détail des compétences transférées de l’Etat aux Collectivités territoriales

dans le domaine de l’Elevage et de la Pêche.



La suppression de la Collectivité territoriale Cercle et des Communes du District de Bamako est consécutive à l’adoption de la Loi n°2023-002 du 13 mars 2023 portant modification de la Loi n°2012-006 du 23 janvier 2012 portant principes fondamentaux de l’organisation administrative du Territoire.



Cette suppression a rendu nécessaire la relecture du Décret n°2015-0543/P-RM du 6 août 2015 fixant les détails des compétences transférées de l’Etat aux Collectivités territoriales en matière d’Elevage et de Pêche.



Le projet de décret, adopté, réorganise l’exercice des compétences transférées de l’Etat aux Collectivités territoriales Commune, Région et District de Bamako et précise l’appui-conseil que les services centraux et déconcentrés du Ministère de l’Elevage et de la Pêche doivent leur apporter.



AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :

AU TITRE DE LA PRIMATURE

- Contrôleurs au Contrôle général des Services publics :

Monsieur Abdoulaye Daga THERA, Administrateur civil ;

Monsieur Mohamed Aboubacar KANTE, Inspecteur des Finances ;

Monsieur Oumar Abdoulaye MAIGA, Inspecteur des Finances.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

- Directeur du Centre de Formation pour le Développement :

Madame Aminata TRAORE, Juriste.



AU TITRE DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

- Chef de Cabinet :

Colonel-major Harouna HAIDARA



- Chef d’Etat-major de la Garde nationale du Mali :

Général de Brigade Daouda TRAORE.



AU TITRE DU MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

- Directeur adjoint de l’Office central des Stupéfiants :

Contrôleur général de Police Eliade MOUNKORO.

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

- Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali à Accra (Ghana) :

Général de Brigade Felix DIALLO.

- Ambassadeur du Mali à Pékin (République populaire de Chine) :

Monsieur Mamadou Sory DEMBELE, Médecin.

- Consul général du Mali à Guangzhou (République populaire de Chine) :

Madame COULIBALY Banel BA, Inspecteur des Finances.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

- Chef de Cabinet :

Monsieur Mahamadou CAMARA, Professeur.



AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU

- Chargé de mission :

Madame Awa Chouaïdou TRAORE, Journaliste.

- Directeur général du Laboratoire national des Eaux :

Monsieur Aboubacar Nouhoum DIALLO, Ingénieur.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENTREPRENEURIAT NATIONAL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

- Chef de Cabinet :

Monsieur Mahamadoun SARRE, Juriste.

- Directeur général de l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes :

Madame Maria SANGARE, Enseignant-chercheur.



AU TITRE DU MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME, DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE

- Conseiller technique :

Monsieur Hamidou Ababa TOURE, Enseignant-chercheur.



AU TITRE DU MINISTERE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT, DES DOMAINES, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

- Chef de Cabinet :

Monsieur Amadou DIARISSO, Economiste.

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES

- Chef de Cabinet :

Monsieur Cheick Oumar TRAORE, Administrateur civil.

- Chargés de mission :

Monsieur Mamadou Issa COULIBALY, Traducteur-Interprète ;

Madame CISSE Zeïnab KEITA, Professeur de l’Enseignement secondaire ;

Monsieur Ibrahim dit Seriba BAMBA, Spécialiste en Audit et Contrôle de gestion ;

Monsieur Yaya TRAORE, Gestionnaire des Ressources humaines.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

- Chef de Cabinet :

Monsieur Abou DIARRA, Professeur.

- Chargés de mission :

Monsieur Seydou CISSE, Professeur de l’Enseignement secondaire ;

Madame TRAORE Oumou NANGO, Economiste ;

Madame Malado Dado NOMOKO, Journaliste et Réalisateur ;

Madame Bintou Youssouf KEBE, Gestionnaire ;

Monsieur Hadi Niani TRAORE, Juriste.



AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

1. Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances a informé le Conseil des Ministres des résultats de la mission effectuée du 11 au 18 mai 2026, à Kazan en Fédération de Russie.



Au cours de cette mission, la délégation malienne, conduite par le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, a eu des rencontres politiques de haut niveau avec les autorités de la Fédération de Russie, notamment le ministre des Transports de la Fédération de Russie et le Vicepremier ministre de la République du Tatarstan, ministre de l’Industrie et du Commerce.



Elle a participé, sur invitation des autorités de la Fédération de Russie, au 17ème Forum économique

international « Russie-Monde islamique : Kazan Forum », qui s’est tenu du 12 au 17 mai 2026 à Kazan.



La 2 ème réunion de la Commission intergouvernementale République du Mali-Fédération de Russie sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique, tenue le 16 mai 2026, a permis de faire le point sur la mise en œuvre des mémorandums d’entente et accords de partenariat signés entre les 2 parties.



En marge de cette réunion, le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances a eu un huis

clos avec le Raïs de la République du Tatarstan et le ministre de l’Energie de la Fédération de Russie

Les autorités rencontrées ont toutes présenté leurs condoléances à la délégation malienne et exprimé

leur sympathie envers le Mali à la suite des attaques terroristes du 25 avril 2026 ayant causé plusieurs

victimes civiles et militaires dont Feu le Général d’Armée Sadio CAMARA, ministre d’Etat, ministre

de la Défense et des anciens Combattants et réaffirmé le soutien de la Fédération de Russie à la

République du Mali.



A l’issue des rencontres, des Mémorandums ont été signés dans divers domaines entre les 2 parties.

2. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a informé le Conseil des Ministres de la participation du Mali à la cérémonie d’investiture du Président ougandais,

le 12 mai 2026, à Kampala et aux séances de travail avec les organes de l’Union africaine, tenues du 13 au 15 avril 2026, à Addis-Abeba en Ethiopie.

La présence du Mali à la cérémonie d’investiture du Président ougandais, Son Excellence Monsieur Yoweri MUSEVENI, a permis de réaffirmer au partenaire ougandais l’attachement du Mali au renforcement des relations entre les deux pays.



A Addis Abeba, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a eu des rencontres avec certains organes de l’Union africaine, notamment la Commission de l’Union africaine, le bureau du Comité des Représentants permanents et le Conseil de Paix et de Sécurité.

Ces rencontres ont permis de réaffirmer le soutien de l’Union africaine aux efforts du Mali dans la lutte contre le terrorisme.

A Kampala comme à Addis-Abeba, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a rencontré la communauté malienne établie en Ouganda et en Ethiopie.



3. Le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine a informé le Conseil des Ministres :

a. de la participation du Mali au 2ème Forum d’examen des migrations internationales, tenu du 5 au 8 mai 2026, à New York aux Etats-Unis d’Amérique.

Ce forum, organisé sous l’égide de l’Assemblée générale des Nations unies, a réuni les Etats membres, les organisations internationales et les partenaires concernés afin d’évaluer la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières.

Dans son intervention, le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine a réaffirmé l’engagement du Mali en faveur d’une gouvernance migratoire humaine et respectueuse des droits humains avant d’attirer l’attention de la communauté internationale sur les causes profondes de la migration irrégulière dans le Sahel.



A l’issue des travaux, les participants ont adopté une Déclaration réaffirmant leur engagement en faveur de migrations sûres, ordonnées et régulières, du renforcement de la protection des migrants et du rôle des Diasporas dans le développement.



En marge du forum, le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine a rencontré la communauté malienne établie à New York et à Washington.



b. de la célébration de la Semaine nationale de l’Intégration, Edition 2026, du 25 au 31 mai 2026.

La Semaine nationale de l’Intégration, placée sous le thème : « L’éducation et la culture de l’eau pour garantir le bien-être des populations du Sahel », a pour objectifs d’informer, de sensibiliser et de

mobiliser l’opinion publique sur les acquis, les enjeux et les défis de l’intégration africaine.



Sa célébration sera l’occasion pour notre pays de réaffirmer son engagement en faveur de la réalisation de l’unité africaine.

4. Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des Ministres de la tenue de la 27ème Edition de la Quinzaine de l’Environnement, du 5 au 17 juin 2026.



La quinzaine de l’Environnement vise à susciter des changements de comportement favorables à la

protection de l’Environnement, à la gestion durable des ressources naturelles et à l’amélioration du cadre de vie des populations.

Les thèmes retenus pour cette 27ème Edition sont : « La crise climatique et les solutions pour un avenir plus sûr, plus résilient et plus durable » pour la Journée mondiale de l’Environnement et « Pâturages :

reconnaître, respecter, restaurer » pour la Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse.



La cérémonie officielle de lancement est prévue le 6 juin 2026 à Bamako.

5. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée.



Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a appelé la population au respect strict des mesures de

prévention et de lutte contre les maladies.

Bamako, le 20 mai 2026

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Birama COULIBALY

Chevalier de l’Ordre national