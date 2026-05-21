Mali : Le Général de Brigade Daouda Traoré nommé Chef d’État-major de la Garde nationale - abamako.com

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News Politique Article Politique Mali : Le Général de Brigade Daouda Traoré nommé Chef d’État-major de la Garde nationale Publié le jeudi 21 mai 2026 | aBamako.com

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Lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 20 mai, sur proposition du ministère de la Défense et des Anciens Combattants le Gouvernement malien a procédé à la nomination du Général de Brigade Daouda Traoré au poste de Chef d’État-major de la Garde nationale du Mali



Cette nomination intervient dans un contexte marqué par les défis sécuritaires et la volonté des autorités de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité



En prenant la tête de la Garde nationale, le Général de Brigade Daouda Traoré aura pour mission de poursuivre les efforts de sécurisation du territoire, de protection des populations et de consolidation de la stabilité nationale.