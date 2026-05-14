Défection de Malakey du projet Mali Ko : Quand les trajectoires individuelles bousculent un projet collectif - abamako.com

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News Société Article Société Défection de Malakey du projet Mali Ko : Quand les trajectoires individuelles bousculent un projet collectif Publié le jeudi 21 mai 2026 | NOTRE VOIE

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À quelques jours de son lancement officiel, le projet culturel et musical Mali Ko… est secoué par un départ inattendu.



L’artiste Malakey, l’une des 5 voix sélectionnées pour porter cette grande aventure artistique, a décidé de quitter le projet, créant la surprise au sein du milieu culturel.



Tout semblait pourtant prêt pour le concert inaugural prévu le 23 mai prochain.



Selon plusieurs sources proches de l’organisation, les préparatifs de cette tournée culturelle, portée par le metteur en scène Alioune Ifra Ndiaye, étaient déjà bien avancés. Le manager général du projet, Amadou Cherif N’Diaye, aurait multiplié les efforts ces dernières semaines pour assurer un lancement à la hauteur des ambitions de Mali Ko…. Mais que s’est-il réellement passé ? Pour l’heure, seule l’artiste concerné détient la réponse.



Alioune Ifra Ndiaye, qui plaçait de grands espoirs en Malakey, voyait en lui un jeune talent prometteur et l’un des piliers du projet, présenté comme l’un des plus ambitieux de ces dernières années dans le paysage culturel malien. Hélas, comme on le dit, ce n’est pas la trahison qui fait mal, mais celui qui la commet. Le jeune Malakey devait-il récompenser Alioune de la sorte ? En tout cas, il vient de porter un grand coup à ce projet Mali Ko.



Un projet musical qui a réuni plusieurs jeunes artistes, dont Malakey, Young BG, Maimouna Soumounou, N’Té Diabaté et Design, autour de la réinterprétation des classiques du patrimoine musical malien. Le concert du 23 mai devait ainsi marquer le début d’une tournée nationale reliant Tombouctou, Bamako, Ségou, Sikasso. Mais à quelques jours de l’échéance, l’annonce du départ de Malakey a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Dans un message relayé en ligne, Alioune Ifra Ndiaye a indiqué que l’artiste « entame une nouvelle phase de sa carrière », désormais accompagné par un management international appelé à ouvrir de nouvelles perspectives.



Une explication qui ne convainc pas totalement certains observateurs du milieu culturel. Plusieurs commentaires estiment en effet que c’est à travers Mali Ko… que l’artiste aurait été repéré par ce nouveau management. Pour une partie du public, ce départ soudain intervient donc à un moment sensible et fragilise l’équilibre du projet.



Malgré cette défection, les promoteurs de Mali Ko… assurent vouloir poursuivre l’aventure. L’objectif reste inchangé : transmettre l’héritage musical malien à la jeunesse, tout en créant un pont entre mémoire, création contemporaine et unité nationale.



Fousseyni SISSOKO





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