AES - CFA : Le débat relancé - abamako.com

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News Économie Article Économie AES - CFA : Le débat relancé Publié le jeudi 21 mai 2026 | Le challenger

© Autre presse par DR

Des billets de banque

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Le débat autour du franc CFA connaît un regain d’intensité à l’Alliance des États du Sahel (AES). De plus en plus associé aux questions de souveraineté politique et économique, le franc CFA est critiqué par certains courants souverainistes qui y voient un symbole de la colonisation et souhaitent plutôt une monnaie régionale sahélienne. Pour l'heure, la sortie du franc CFA n’est pas à l'ordre du jour.



PROJET COMPLEXE

Plusieurs analystes estiment qu’une éventuelle autonomie monétaire des pays de l’AES nécessiterait d’abord un renforcement structurel des économies nationales. Selon les experts, une monnaie forte dépend notamment d’une économie productive, d’infrastructures solides et d’une gouvernance stable. Les ressources stratégiques du Niger - uranium, pétrole, or et potentiel solaire - pourraient jouer un rôle dans une future coopération monétaire régionale, même si le projet d’une monnaie sahélienne demeure encore au stade des réflexions stratégiques.

DES ENLÈVEMENTS QUI INQUIETENT

La population malienne, particulièrement celle de Bamako, vit dans une inquiétude croissante face à la multiplication des enlèvements. Alors que les cas se succèdent, le silence de carpe des autorités suscite

moult interrogations. Les organisations de la société civile, notamment les syndicats, considérées comme les dernières voies de recours pour les citoyens, restent eux aussi muettes, renforçant le sentiment d’abandon au sein de la population.

REVOICI LE CECOGEC !

"En mode crise" le CECOGEC sera réactivé à compter du 1er juin 2026. En effet, la deuxième réunion du Comité Interministériel de Gestion des Crises et Catastrophes a eu lieu le mardi 19 mai 2026.

Selon la primature, une vingtaine d'activités sont déjà en cours de réalisation dans le cadre du plan d'actions de prévention des inondations en 2026. Parmi ces activités, on peut donc citer le lancement du curage des caniveaux et collecteurs au niveau de Bamako et des régions, l'activation "en mode crise " du Centre de Coordination et de Gestion de Crises (CECOGEC) à compter du 1er Juin au 30 novembre 2026 ainsi que la libération de servitudes et lits des marigots à Bamako.

LE PM REND HOMMAGE AU PRÉSIDENT MODIBO KÉITA

Le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga a déposé le samedi 16 mai 2026 une gerbe de fleurs sur la tombe du Président Modibo Kéita. «En ce lieu de mémoire et de recueillement, la Nation malienne s’incline avec respect devant l’immense héritage laissé par le Président Modibo Kéita, père de l’indépendance du Mali et symbole de dignité » a déclaré le Premier ministre. Cette 49e commémoration de la disparition du Président Modibo Keïta est mise à profit pour remercier le peuple malien pour sa résilience. Il a également salué les efforts en cours pour la sécurisation du territoire national et la résolution de la crise énergétique, malgré les attaques terroristes. Selon lui, les idéaux du Président Modibo Keïta et de ses compagnons sont au centre des préoccupations des autorités de la Transition, notamment la Refondation de l’État.

UNE DÉLÉGATION TOGOLAISE À L'INPS

Le lundi 18 mai 2026, une délégation de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) du Togo, conduite par M. Kpiki Atchalimondom, a été reçue par le Directeur général de l’INPS, M. Idrissa Bakary Diarra. Cette mission, explique Sidibé Rokiatou Touré, Directrice des relations extérieures de l’INPS et point focal des visiteurs, s’inscrit dans le cadre de la reddition des comptes au titre de l’exercice 2025 entre les deux institutions. Il s’agira d’établir un état des paiements de prestations sociales réalisées de part et d’autre, d’identifier les acquis, de relever les insuffisances et de définir des pistes d’amélioration pour la mise en œuvre de la convention multilatérale de la CIPRES, dont le Mali et le Togo sont membres. La mission de travail, qui se déroulera du 18 au 22 mai 2026, sera formalisée par un procès-verbal sur les principaux résultats et recom

mandations.

ENGAGEMENT RÉAFFIRMÉ

À l’occasion de la 33eédition de la Journée Internationale des Familles, célébrée le 15 mai 2026 à Bamako, le Mali a réaffirmé son engagement en faveur de la protection des enfants et des familles. La cérémonie, organisée par le ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille sous la présidence de Mme

Diarra Djénéba Sanogo, a réuni autorités, partenaires techniques et acteurs communautaires. Cette édition était placée sous le thème: «Rôle des pouvoirs publics et des communautés dans la protection des familles et des enfants face aux changements climatiques et aux risques liés aux stupéfiants ».

JURIS ARENA

Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Mamoudou Kassogué, a présidé l’ouverture de la première édition de la Semaine du Droit à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO), placée sous le thème « Juris Arena ». La cérémonie s’est déroulée en présence du premier vice-président du CNT, Hamèye Founé Mahalmadane, et de plusieurs acteurs du monde judiciaire et éducatif.

Organisée du 18 au 23 mai, cette semaine vise à rapprocher les étudiants des métiers du droit à travers diverses activités d’immersion. Le président de l’UCAO, Père Yvonnick Dakoury Zoni, a insisté sur l’importance de cette initiative qui permet aux étudiants de rencontrer des professionnels et d’orienter leur parcours. Le Garde des Sceaux a salué l’événement, affirmant que «le droit n’est pas seulement au service du bien commun, il est un bien commun », avant de lancer officiellement les activités de l’édition 2026.

Source : Le Challenger