Engouement festif de la Tabaski : Vigilance à tout instant. - abamako.com

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News Société Article Société Engouement festif de la Tabaski : Vigilance à tout instant. Publié le jeudi 21 mai 2026 | Le témoin

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Au Mali, la ferveur festive et l’engouement pour la Tabaski sont une habitude qui mérite d’être reconsidérée quant à sa célébration en cette tumultueuse année d’insécurité grandissante. En effet, célébrer la fête qui s’annonce dans l’insouciance risque d’avoir de fâcheuses conséquences pour des raisons aussi notoires qu’évidentes. L’infiltration massive des grandes agglomérations urbaines du pays par terroristes est un infernal étau dont on ne peut se défaire qu’avec patience, courage et extrême prudence. Faute de quoi, chaque mégarde ou laxisme pourrait se révéler une aubaine pour les groupes terroristes résolus dans la malfaisance. La retenue et la circonspection doivent par conséquent être de mise en cette période de fête. Ainsi, les entêtements pour des déplacements inopportuns, les quêtes véreuses de gains faciles dans l’état actuel du pays sont des postures dont le citoyen lambda doit faire abstention en toute conscience. En clair, persister dans la légèreté irresponsable en temps de guerre équivaut à se rallier indirectement à la cause de l’ennemi. L’appel au devoir citoyen commande à chaque Malien de jouer pleinement sa partition pour la défense nationale sans tomber dans l’amalgame et l’excès de zèle. Quoi qu’il en soit, il serait de l’intérêt de tous d’opter pour une célébration prudente de la fête de Tabaski car le danger est aux aguets à chaque instant.

Source : Le Témoin