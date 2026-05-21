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Diaspora: Le Gouvernement appelle à l’unité face aux défis sécuritaires
Publié le jeudi 21 mai 2026  |  aBamako.com
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Le Ministère des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine a lancé un appel fort à l’unité, à la vigilance et à la solidarité de la diaspora malienne face à la situation sécuritaire que traverse le pays.

Dans un discours adressé aux responsables de la diaspora et aux compatriotes vivant à l’étranger, les autorités ont condamné avec fermeté les attaques terroristes du 25 avril 2026 contre plusieurs localités du Mali.

Le Gouvernement a salué le courage des Forces Armées Maliennes (FAMa) ainsi que l’engagement des Maliens établis à l’extérieur, considérés comme un soutien stratégique pour la défense de la souveraineté nationale.

Les autorités ont également appelé la diaspora à faire preuve de responsabilité sur les réseaux sociaux, à éviter les fausses informations et à promouvoir un message d’unité et d’apaisement.

Le Ministère a enfin assuré suivre de près la situation des Maliens vivant notamment en Mauritanie en Italie et en Afrique du Sud, tout en réaffirmant que « aucun Malien ne sera abandonné ».
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