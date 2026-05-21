Journée de l’Afrique 2026 : la MISAHEL et l’AAIPCD mobilisent autour de la citoyenneté et de la paix au Mali - abamako.com

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News Politique Article Politique Journée de l’Afrique 2026 : la MISAHEL et l’AAIPCD mobilisent autour de la citoyenneté et de la paix au Mali Publié le jeudi 21 mai 2026 | aBamako.com

© aBamako.com par momo

Journée de l’Afrique de la MISAHEL

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À l’occasion de la célébration de la Journée de l’Afrique 2026 , la Mission de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL) et l’Association d’Appui aux Initiatives de Paix, de Cohésion sociale et de Développement (AAIPCD) ont organisé à Bamako une journée de sensibilisation et de réflexion consacrée à la citoyenneté malienne et aux initiatives de la MISAHEL au Mali et dans le Sahel .



Placée sous le thème de la citoyenneté et de l’engagement citoyen, cette rencontre vise à renforcer l’esprit civique dans un contexte marqué par des défis sociaux, économiques et sécuritaires .



Les organisateurs ont rappelé que la citoyenneté ne se limite pas aux droits fondamentaux comme l’éducation, la santé, la sécurité ou la liberté d’expression, mais implique également des devoirs tels que le respect des lois, la préservation des biens publics et la contribution au développement national



Au cours des échanges, plusieurs thèmes ont été abordés, notamment : « Comprendre la citoyenneté » « Le rôle des organisations de la société civile dans la promotion de la citoyenneté » « Les initiatives de la MISAHEL au Mali et dans le Sahel »



Cette journée a permis aux participants de mieux comprendre l’importance de la citoyenneté dans un contexte de crise multidimensionnelle et de découvrir les actions menées par l’Union africaine pour la stabilisation du Mali et du Sahel



Créée en 2013, la MISAHEL œuvre autour de plusieurs axes majeurs : la politique, la sécurité, les droits humains, le genre, l’action humanitaire et le développement



De son côté, l’AAIPCD poursuit ses actions en faveur de la paix, de la cohésion sociale, de l’égalité des genres et du développement communautaire, notamment à travers le renforcement des capacités des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables