Mali-Mauritanie : Le Collectif pour 5 ans ou plus interpelle Nouakchott sur la coopération sécuritaire face au terrorisme au Sahel - abamako.com

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News Société Article Société Mali-Mauritanie : Le Collectif pour 5 ans ou plus interpelle Nouakchott sur la coopération sécuritaire face au terrorisme au Sahel Publié le jeudi 21 mai 2026 | aBamako.com

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Face à la recrudescence des attaques terroristes visant le Mali, le Collectif pour 5 ans ou plus a exprimé sa vive indignation ce jeudi 21 mai après les récents actes criminels ayant causé la mort de plusieurs citoyens innocents ainsi que l’incendie de nombreux véhicules.



Dans un mémorandum adressé aux autorités mauritaniennes et aux peuples de la sous-région, le Collectif appelle à un renforcement immédiat de la coopération sécuritaire régionale afin qu’aucun territoire ne puisse servir de refuge, de base logistique ou de zone de repli aux groupes terroristes opérant contre le Mali et les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES).



Le mouvement rappelle que le terrorisme constitue une menace commune pour l’ensemble des peuples du Sahel et que seule une collaboration sincère entre États frères permettra de faire face efficacement à ce fléau. Selon le Collectif, la solidarité, la responsabilité et l’unité doivent demeurer au cœur de la lutte pour la sécurité régionale.



Le Collectif pour 5 ans ou plus a également réaffirmé son soutien total aux Forces Armées Maliennes (FAMa) ainsi qu’à toutes les initiatives engagées pour défendre la souveraineté, la paix et la stabilité du Mali.



Enfin, le mouvement invite les populations de la sous-région à rester unies, vigilantes et mobilisées pour préserver la paix et la sécurité collective. Il insiste sur le fait que la réponse à la menace terroriste doit reposer sur la coopération, la justice et la fraternité entre les peuples du Sahel.



« Ensemble pour un Sahel stable, souverain et sécurisé », conclut le communiqué.