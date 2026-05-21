Mali : ouverture du dialogue national sur la gouvernance migratoire entre le MMEIA et les acteurs de la migration - abamako.com

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News Politique Article Politique Mali : ouverture du dialogue national sur la gouvernance migratoire entre le MMEIA et les acteurs de la migration Publié le jeudi 21 mai 2026 | aBamako.com

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Ouverture du dialogue national sur la gouvernance migratoire

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Le Ministère des Maliens Établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine (MMEIA) a officiellement ouvert ce jeudi 21 mai 2026 un dialogue national avec les acteurs de la migration, lors d’une cérémonie tenue à Bamako en présence de partenaires institutionnels, techniques et diplomatiques.



Cette rencontre vise à renforcer la coordination et la concertation autour des enjeux migratoires, dans un contexte marqué par de multiples défis sécuritaires, climatiques et socioéconomiques.



Dans son allocution, le ministre en charge du département a salué l’engagement des partenaires, notamment le Système des Nations Unies et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), soulignant la qualité de la coopération engagée avec le Mali.



Il a rappelé que la migration représente un enjeu stratégique majeur, influençant la stabilité, la cohésion sociale et le développement économique du pays. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer une gouvernance migratoire plus cohérente, anticipative et adaptée aux réalités nationales.



Le ministre est revenu sur les progrès réalisés, notamment la consolidation du partenariat avec l’OIM depuis la signature d’un accord de coopération en janvier 2025. Parmi les avancées figurent la structuration du dialogue institutionnel, la mise en œuvre d’une feuille de route conjointe, ainsi que le renforcement des dispositifs de retour et de réintégration des migrants.

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