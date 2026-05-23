Attaques du 25 avril au Mali : la plateforme Veille citoyenne interpelle l’Union européenne sur son silence face aux actions des groupes terroristes - abamako.com

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News Société Article Société Attaques du 25 avril au Mali : la plateforme Veille citoyenne interpelle l’Union européenne sur son silence face aux actions des groupes terroristes Publié le samedi 23 mai 2026 | aBamako.com

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La plateforme Veille citoyenne Mali, composée de 72 associations et 7 ONG, a adressé une déclaration officielle à la délégation de l’Union européenne au Mali à la suite des attaques terroristes ayant touché plusieurs villes du pays.



Dans son communiqué, la plateforme condamne fermement ces attaques meurtrières ayant coûté la vie à plusieurs civils et militaires maliens. Elle a également regretté l’absence de réaction visible de l’Union européenne après ces événements tragiques.



En réponse, l’Union européenne a indiqué avoir déjà publié une déclaration officielle condamnant les attaques terroristes survenues au Mali. Elle a aussi annoncé le report de la célébration de la Journée de l’Europe, en signe de solidarité avec le peuple malien et les familles des victimes.



La plateforme Veille citoyenne Mali affirme pour sa part que le peuple malien restera mobilisé pour défendre la souveraineté, la dignité et l’honneur du pays face aux défis sécuritaires et aux pressions extérieures.