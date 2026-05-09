Alberto Cerezo, nouvel ambassadeur de l’Union européenne au Mali : "Le peuple malien m’a montré qu’il veut continuer, résister et lutter" - abamako.com

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News Politique Article Politique Alberto Cerezo, nouvel ambassadeur de l’Union européenne au Mali : "Le peuple malien m’a montré qu’il veut continuer, résister et lutter" Publié le samedi 23 mai 2026 | Aujourd`hui

© Autre presse par DR

Le nouvel ambassadeur de l’Union Européenne au Mali Alberto CEREZO

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Nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Mali, Alberto Cerezo a présenté ses lettres de créances au Président Assimi Goïta, le jeudi 16 avril 2026.



Diplomate de carrière se prévalant de vingt-cinq (25) années d'expérience, il porte l'espoir d'un renouveau des relations de coopération entre l'Union européenne et le Mali. Ce qui est conforté par ses premiers mots confiés à la presse, à travers une interview exclusive qu'il a bien voulu accorder au quotidien L'Indépendant, un des fleurons de la presse malienne.



Arrivé au Mali dans un contexte de tension dans les relations entre le Mali et l'Union européenne et au moment où le Mali est en pleine guerre contre des centrales terroristes coalisées, Alberto Cerezo, nouvellement installé dans ses fonctions à Bamako, déclare dans l'entretien accordé au journal L'Indépendant que ses premières impressions sont "très positives".



Ainsi s'est-il exactement exprimé : … "Je sais que c'est un pays très riche du point de vue culturel et humain. Je trouve que Bamako est aussi une ville très vivante même si la situation est souvent difficile ; le peuple malien m'a montré qu'il veut continuer, résister et lutter. Un peuple très chaleureux et je suis très à l'aise. Je me sens comme chez moi."



Déclaration de diplomate ! Marquée, comme d'habitude, par de la subtilité dans les discours, peut-on penser. C'est vrai que "celui qui a été mordu par un serpent a peur d'une simple corde", nous a-t-on toujours enseigné. Comme pour dire que toute prudence affichée en accueillant la déclaration du nouvel ambassadeur de l'Union Européenne au Mali peut être acceptée, eu égard à un passé récent au cours duquel l'Union européenne n'a pas fait bonne image aux yeux des Maliens.



Mais à y regarder de très près, les propos du Diplomate européen peuvent être considérés comme rassurants, surtout lorsqu'il évoque les méthodes qu'il devra mettre en œuvre, lesquelles divorcent d'avec ce qui a été toujours mis en avant en direction des hauts responsables du Mali. De ce point de vue, comment ne pas admettre la pertinence de Son Excellence Alberto Cerezo ?



En tout cas, sa déclaration sonne comme un aveu de rupture dans la gouvernance des relations de coopération Union européenne-Mali, surtout lorsqu'il laisse entendre : "Je crois que la première chose à faire c'est d'écouter les Maliens et les institutions. Je serai un ambassadeur en mode écoute. C'est vrai que nous, Européens, avons parfois manqué d'écoute. Je crois qu'à travers l'écoute réciproque, on peut mettre en place une base pour un dialogue sincère et étroit avec le Mali afin d'approfondir les relations d'amitié et la coopération bilatérale."



Les mots du nouvel ambassadeur de l'Union européenne sont empreints d'un optimisme. Ils sèment l'espoir d'un rapprochement des positions pour que les différends notés ces dernières années restent au placard des mauvais souvenirs dont l'évocation n'aura de sens que pour en tirer des enseignements utiles.



Il faut le dire ! Son Excellence Cerezo est vraiment confiant et derrière cette confiance se profile un engagement sans faille à réussir cette mission de facilitation des conditions de recollage des morceaux en vue d'amener le Mali et l'Union européenne à reprendre langue pour affronter ensemble les grands défis du moment. Des défis dont les dossiers portent les noms : sécurité, développement économique et social, migration, droits de l'Homme, pour ne citer que ceux-là.



"Je suis sûr qu'on peut vraiment arriver à surmonter les différends que l'on peut avoir. Il ne faut jamais oublier que notre amitié va au-delà des relations entre les gouvernements. Des milliers de Maliens sont en Europe, y travaillent depuis des années et sont une partie fondamentale de la société européenne. Des Européens sont aussi installés ici depuis des années, ont des entreprises et créent des postes de travail" déclare le Diplomate, avant d'ajouter : "Même s'il peut y avoir parfois des divergences politiques, les liens sont tellement étroits que je suis très confiant pour notre avenir commun."



Notons qu'a cours de cet entretien exclusif avec le quotidien L'Indépendant, la grande préoccupation du moment a été abordée, notamment la question sécuritaire, avec précisément, la position de l'Union européenne : "Les intérêts de l'Union européenne sont les mêmes que ceux du Mali. Et la sécurité est l'un des piliers de cette relation parce que le terrorisme est un fléau et une menace pour tous les pays, en Europe comme en Afrique. C'est pourquoi votre sécurité est notre sécurité et votre lutte est notre lutte. Ce n'est pas un slogan, c'est la vérité" a affirmé Son excellence qui a laissé entendre ensuite : "Si nous laissons les terroristes vaincre ici au Mali, ils vont continuer. Alors il faut coopérer, collaborer avec les pays qui sont en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. L'Union européenne, depuis des années, a mis en place des missions de formation militaire comme l'EUTM." Des propos forts, des mots justes et un engagement affirmé de l'Union européenne aux côtés du Mali. Alors, le chemin étant balisé, que la volonté réelle se manifeste de part et d'autre pour une collaboration étroite dans le respect et la considération réciproques.





Amadou Bamba NIANG



Journaliste et Consultant indépendant



