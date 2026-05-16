L’honorable Hameye Foune Mahalmadane a la "JURIS ARENA 2026" : La consécration d’un grand serviteur de l’Etat et d’une icône du droit au Mali - abamako.com

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News Politique Article Politique L’honorable Hameye Foune Mahalmadane a la "JURIS ARENA 2026" : La consécration d’un grand serviteur de l’Etat et d’une icône du droit au Mali Publié le samedi 23 mai 2026 | Aujourd`hui

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A l'occasion du lancement de la 1re édition de la Semaine du droit à l'UCAO-UUBa, un hommage solennel a été rendu à l'honorable Hamèye Founé Mahalmadane, 1er vice-président du Conseil national de transition.



Cette distinction, qui grave le nom de ce commandeur de l'Ordre national dans le patrimoine universitaire, vient saluer la trajectoire d'un magistrat d'exception, ancien ministre et ancien juge international. Figure pivot de la refondation institutionnelle du pays, son leadership et son expertise doctrinale incarnent aujourd'hui le modèle ultime d'un droit mis au service du bien commun et de la souveraineté nationale.



Le lundi 18 mai 2026, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO-UUBa) est devenue le théâtre d'une célébration républicaine majeure lors de l'ouverture de sa Semaine du Droit, baptisée "Juris Arena". Si l'événement a réuni le gotha juridique national autour de la thématique de l'intérêt général, il a surtout servi d'écrin pour honorer des figures magistrales au nombre desquelles celle de l'Honorable Hamèye Founé Mahalmadane. L'attribution de son nom à l'une des allées principales de l'université ne doit rien au hasard : elle consacre une vie entière dédiée à la science juridique.



Ce parcours d'élite prend sa source dès sa formation à l'Ecole nationale d'administration de Bamako et au Centre national de formation des magistrats, avant de se déployer à l'international. Titulaire d'un master 2 en droit international et européen des droits fondamentaux de l'Université de Nantes ainsi que d'un diplôme de 3e cycle en droit international de l'environnement de l'Université de Limoges, l'honorable Mahalmadane a su allier la profondeur théorique à la rigueur de la pratique. Son expertise a d'ailleurs franchi les frontières nationales lorsqu'il a siégé, de 2014 à 2018, en tant que juge à la Cour de justice de la Cédéao à Abuja, y menant des travaux de haut niveau sur l'application des instruments internationaux relatifs aux droits fondamentaux.



Au-delà des distinctions, l'hommage de l'UCAO-UUBa célèbre un engagement viscéral pour l'indépendance de la justice et le renforcement des structures étatiques. Magistrat de grade exceptionnel à la retraite, l'honorable Mahalmadane a marqué l'histoire judiciaire du Mali en présidant successivement les tribunaux de première instance des communes II, IV, V et VI du district de Bamako, tout en siégeant de longues années au Conseil supérieur de la magistrature. Ancien secrétaire général puis président du Syndicat autonome de la magistrature, ainsi que président du Syndicat libre de la magistrature, il a été l'un des plus fervents défenseurs de l'éthique et de la déontologie judiciaire dans notre pays.



Cette stature d'homme d'action et de consensus l'a naturellement conduit au sommet de l'appareil exécutif, puis législatif. Ancien ministre des Sports, puis de la Jeunesse et des Sports au cours de la transition de 2012, il a prouvé sa capacité à diriger des secteurs stratégiques dans des moments critiques pour la nation.



C'est fort de ce capital unique qu'il assume, depuis le 5 décembre 2020, les fonctions de membre et de 1er vice-président du bureau du Conseil national de transition. Au sein de l'organe législatif, son autorité morale et sa maîtrise fine des textes guident les réformes historiques nécessaires à la refondation de l'Etat malien.



Présent à la tribune de la "Juris Arena" aux côtés du ministre de la Justice, garde des Sceaux, l'honorable Hamèye Founé Mahalmadane a partagé avec l'auditoire sa vision d'un droit vivant, qui ne peut se limiter à une mécanique répressive, mais doit s'affirmer comme le garant du vivre-ensemble. Cette vocation de passeur de savoir est ancrée chez lui depuis 1995, année depuis laquelle il dispense volontairement les cours de "juge d'instruction", de "Déontologie" et de "Siège civil" à l'Institut national de formation judiciaire (INFJ).



En s'adressant à la jeunesse estudiantine, le 1er Vice-président du Conseil national de transition a salué la qualité académique de l'UCAO-UUBa, tout en rappelant aux futurs juristes la noblesse de leur mission : devenir des remparts contre l'impunité, le terrorisme et la corruption, des thématiques qu'il maîtrise parfaitement pour leur avoir consacré plusieurs travaux scientifiques. À travers son parcours, les étudiants ont pu contempler l'exemple concret d'un juriste qui a su utiliser la norme comme un outil de protection des libertés et d'équité sociale, notamment à travers son combat historique pour les droits des femmes au Mali.



La reconnaissance solennelle de l'UCAO-UUBa, qui place l'honorable Hamèye Founé Mahalmadane au panthéon des plus illustres juristes nationaux et internationaux, vient rappeler la valeur du mérite et de la constance. Décoré successivement comme chevalier, officier, puis élevé à la dignité de commandeur de l'Ordre national du Mali en 2021, l'homme incarne la résilience et la dignité des institutions de la Transition. Alors que le Mali trace sa trajectoire vers une gouvernance plus juste, le leadership stratégique et républicain de l'Honorable Mahalmadane demeure une boussole essentielle, prouvant que le droit possède une âme lorsqu'il est servi par des hommes d'une telle envergure.



Outre l'honorable Mahalmadane, l'UCAO-UUBa a honoré un panthéon de juristes éminents :



Au titre des figures nationales : le regretté Me Demba Diallo, Fanta Sylla et Aminata Mallé, salués pour leur contribution historique à la justice malienne.



Au titre des figures internationales : le célèbre civiliste français Jean Carbonnier, le théoricien du droit international Hugo Grotius et le grand magistrat sénégalais Kéba Mbaye.



