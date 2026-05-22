Apollinaire Compaore, le patron de Telecel tire sa révérence : L’itinéraire d’un bâtisseur devenu une source d’inspiration ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Necrologie Article Necrologie Apollinaire Compaore, le patron de Telecel tire sa révérence : L’itinéraire d’un bâtisseur devenu une source d’inspiration ! Publié le samedi 23 mai 2026 | Aujourd`hui

Tweet



Une disparition qui ébranle le monde économique !



De vendeur de billets de loterie à patron d'un empire économique ouest-africain, l'homme d'affaires burkinabè laisse derrière lui un héritage immense, mêlé d'admiration, de puissance et de controverses.



Le Burkina Faso et le monde des affaires africain ont perdu l'une de leurs figures les plus emblématiques. L'opérateur économique burkinabè Apollinaire Compaoré est décédé le 14 mai 2026 à Ouagadougou, à l'âge de 73 ans, provoquant une vague d'émotion dans les milieux économiques de la sous-région ouest-africaine. Fondateur du puissant groupe Planer Afrique, ancien président du patronat burkinabè, investisseur influent dans les télécommunications, la banque, les assurances et le transport, il incarnait depuis plusieurs décennies la réussite entrepreneuriale "made in Africa".



Son parcours impressionnant, commencé dans la pauvreté rurale avant de le conduire au sommet du secteur privé burkinabè, a longtemps servi de modèle à une génération de jeunes entrepreneurs africains. Mais derrière l'image du bâtisseur et du self-made-man se cachait aussi une personnalité complexe, parfois controversée, dont les activités ont suscité débats et interrogations.



Une enfance modeste dans le Burkina rural



Né le 19 juillet 1953 à Koassa, dans la province du Bazèga au Burkina Faso, Apollinaire Timpiga Compaoré est issu d'une famille paysanne modeste. Rien ne prédestinait ce jeune garçon, arrivé très tôt à Ouagadougou sans véritable instruction, à devenir l'un des hommes les plus puissants du Burkina Faso.



Selon plusieurs récits biographiques, il quitte très jeune son village natal pour rejoindre la capitale burkinabè. A seulement 13 ans, il multiplie les petits métiers pour survivre : garçon de ménage, aide domestique, puis vendeur ambulant. C'est dans la vente de billets de loterie, au début des années 1970, qu'il commence véritablement à apprendre les rudiments du commerce. Autodidacte, travailleur acharné et doté d'un sens aigu des affaires, il parvient progressivement à accumuler un petit capital qui lui permet de se lancer dans le commerce des motocyclettes.



Les débuts de l'empire : Burkina Moto



En 1978, il crée Volta Moto, une société spécialisée dans la commercialisation des motos et vélos. L'entreprise deviendra plus tard Burkina Moto, l'une des structures les plus connues du pays dans le secteur des deux-roues.



Cette réussite marque le véritable tournant de sa carrière. Dans les années 1980, il devient représentant de grandes marques internationales, notamment le fabricant japonais de pneus Bridgestone. Son sens du réseau et sa capacité à identifier les besoins du marché lui permettent d'étendre progressivement ses activités.



Au fil des années, il comprend que l'avenir des affaires africaines repose sur la diversification. Il investit alors dans plusieurs domaines stratégiques : assurances, télécommunications, logistique, transport, finance, distribution et hôtellerie.



La naissance du groupe Planor Afrique



C'est au début des années 2000 que ses différentes entreprises sont regroupées sous la bannière du groupe Planor Afrique, un vaste conglomérat présent au Burkina Faso mais également au Mali et en Côte d'Ivoire.



Le groupe contrôle progressivement plusieurs sociétés importantes parmi lesquelles Telecel Faso, Telecel Mali, Wendkuni Bank International, UAB Assurances, Burkina Transport, Faso Crédit, Nafa Logistics, Sodicom, Burkina Moto. Grâce à cette diversification, Apollinaire Compaoré devient l'un des hommes d'affaires les plus influents de l'espace Uémoa. Son groupe emploie des centaines de travailleurs et réalise un chiffre d'affaires estimé à plusieurs centaines de millions de dollars.



Telecel Faso, vitrine de sa puissance



Parmi toutes ses réalisations, Telecel Faso demeure sans doute le symbole le plus visible de sa réussite. En prenant des parts importantes dans l'opérateur téléphonique au début des années 2000, il parvient à imposer l'entreprise comme un acteur majeur des télécommunications au Burkina Faso.



Dans un secteur dominé par de grands groupes internationaux, sa présence à la tête d'une entreprise nationale de télécommunications est souvent perçue comme un symbole de souveraineté économique africaine. Son influence s'étend ensuite au Mali avec Telecel Mali, renforçant davantage sa stature régionale.



Le banquier des entrepreneurs burkinabè



En 2018, Apollinaire Compaoré lance Wendkuni Bank International (WBI), avec un capital annoncé de 12 milliards de F CFA. Son ambition affichée est de faciliter le financement des entreprises locales et de soutenir les PME burkinabè.



A travers cette banque, il cherchait à promouvoir une vision africaine de la finance, davantage tournée vers les réalités économiques locales. Beaucoup d'entrepreneurs burkinabè reconnaissent qu'il a contribué à démocratiser l'accès au financement et à encourager l'émergence d'un tissu économique national plus solide.



Un patron influent et respecté



Entre 2019 et 2023, il préside le Conseil national du patronat burkinabè (CNPB), devenant ainsi la principale voix du secteur privé national dans une période marquée par l'instabilité politique et sécuritaire.



Durant son mandat, il plaide pour le renforcement du dialogue entre l'Etat et les entreprises, la protection du secteur privé, la promotion de l'emploi des jeunes, l'amélioration du climat des affaires. Il reçoit plusieurs distinctions honorifiques, notamment commandeur de l'Ordre national du Burkina Faso en 2015, grand officier de l'Ordre de l'Etalon en 2019. Le magazine panafricain Jeune Afrique le classera même parmi les 100 personnalités africaines les plus influentes en 2020.



Des œuvres sociales discrètes mais importantes



Au-delà du monde des affaires, Apollinaire Compaoré s'est aussi illustré dans le social. Plusieurs témoignages soulignent son soutien discret à des initiatives en faveur des jeunes entrepreneurs, des femmes commerçantes, de l'éducation, de la santé, de l'autonomisation économique féminine. Dans son entourage, beaucoup décrivent un homme réservé, peu médiatique, mais généreux envers ceux qu'il considérait méritants. Son parcours inspirait particulièrement les jeunes issus de milieux modestes, convaincus qu'il était possible de réussir sans héritage familial ni privilèges.



Une figure aussi entourée de controverses



Mais la trajectoire d'Apollinaire Compaoré n'a pas été exempte de polémiques. Des enquêtes journalistiques internationales ont évoqué des accusations liées à des réseaux de contrebande de cigarettes dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.



Selon ces investigations, certaines entreprises liées à son groupe auraient été impliquées dans des circuits commerciaux controversés. Toutefois, aucune condamnation pénale définitive n'a été prononcée contre lui dans ces affaires, et ses avocats ont toujours rejeté les accusations.



Ces controverses n'ont cependant jamais totalement effacé l'image du bâtisseur économique qu'il représentait pour une grande partie de l'opinion burkinabè.



Une disparition qui ébranle le monde économique



L'annonce de sa mort a suscité de nombreux hommages au Burkina Faso et dans toute la sous-région. Le gouvernement burkinabè a salué "une figure emblématique du secteur privé" dont le parcours restera "une source d'inspiration pour plusieurs générations". Des personnalités économiques comme Idrissa Nassa ou Mahamadou Bonkoungou lui ont rendu hommage, évoquant "un grand capitaine d'industrie" et "un bâtisseur hors pair".



Pour beaucoup, sa disparition marque la fin d'une génération d'entrepreneurs africains partis de presque rien pour bâtir de véritables empires économiques régionaux.



Le programme des obsèques dévoilé



La famille du défunt a rendu public le programme officiel des obsèques de celui qui fut Grand Officier de l'Ordre de l'Étalon. Placées sous le signe du recueillement et des hommages nationaux, les cérémonies débuteront le jeudi 21 mai 2026.



Une veillée de prière est prévue à 19 h 30 au domicile familial. Le vendredi 22 mai 2026, une messe d'absoute sera célébrée à partir de 8 h à l'Eglise Saint-Camille, tenant lieu de funérailles chrétiennes. A l'issue de la messe, un cérémonial d'hommage national se déroulera au domicile familial avant la bénédiction de la tombe et l'inhumation dans la stricte intimité familiale.



La famille poursuivra ensuite la réception des condoléances le dimanche 24 mai 2026 de 9 h à 17 h, avec l'ouverture du livre des condoléances au domicile familial.



Sur le faire-part publié par la famille figure cette citation biblique tirée de la liturgie chrétienne : "Je ne meurs pas, j'entre dans la vie" (LT 244), une phrase qui résonne aujourd'hui comme le symbole du départ d'un homme dont l'empreinte restera durable dans l'histoire économique du Burkina Faso.



L'héritage d'un autodidacte devenu icône économique



Avec la disparition d'Apollinaire Compaoré, le Burkina Faso perd bien plus qu'un simple homme d'affaires. Il perd une figure symbolique du capitalisme africain francophone, un entrepreneur qui aura profondément marqué le paysage économique de son pays. Son parcours reste celui d'un autodidacte devenu milliardaire, d'un vendeur ambulant devenu patron d'un groupe multinational, d'un homme ayant bâti sa fortune à force de travail, d'audace et d'ambition.



Son nom restera à jamais associé à l'émergence d'un secteur privé burkinabè ambitieux et conquérant.





El Hadj A.B. HAIDARA



