Mali-Canada : Le Conseil d’affaires lancé pour booster la coopération économique Le Conseil d’affaires Mali-Canada (CAMC) a été officiellement lancé le 14 mai dernier à Bamako. - abamako.com

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News Économie Article Économie Mali-Canada : Le Conseil d’affaires lancé pour booster la coopération économique Le Conseil d’affaires Mali-Canada (CAMC) a été officiellement lancé le 14 mai dernier à Bamako. Publié le samedi 23 mai 2026 | Aujourd`hui

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Une plateforme destinée à renforcer les échanges économiques, encourager les investissements et structurer les relations entre les deux pays.



Le Conseil d'affaires Mali-Canada (CAMC) vient d’être lancé dans un hôtel de la place, sous la présidence du ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'Intégration africaine, Mossa Ag Attaher.



Plusieurs personnalités de premier plan ont pris part à la cérémonie, notamment le chef de cabinet du Premier ministre, Siaka Diarra, l'ancien Premier ministre Moctar Ouane, des membres du gouvernement, la représentante de l'ambassade du Canada au Mali, Mme Lee Anne Hermann, ainsi que le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Madiou Simpara.



Le président du CAMC, Amadou Moustapha Diop, a présenté cette initiative comme un véritable pont économique entre le Mali et le Canada. "Cette plateforme est pensée pour transformer les opportunités en résultats concrets", a-t-il affirmé. Selon lui, les relations entre les deux pays reposent sur une coopération ancienne et diversifiée dans les domaines de la diplomatie, de l'éducation et du développement. "Avec la création de ce Conseil, nous franchissons un nouveau cap en dotant notre coopération d'un outil structurant et opérationnel", a-t-il ajouté.



Il a souligné les atouts économiques du Mali et le potentiel d'innovation du Canada, qu'il considère comme un partenaire stratégique majeur.



La représentante de l'ambassade du Canada, Mme Lee Anne Hermann, a salué la création de cette structure et encouragé les acteurs économiques à développer des partenariats gagnant-gagnant.



Le ministre Mossa Ag Attaher a, pour sa part, rappelé la profondeur historique des relations Mali-Canada, évoquant plusieurs accords et projets de coopération. "Ce lancement marque une nouvelle étape dans notre partenariat économique", a-t-il déclaré. Il a également insisté sur le rôle central de la diaspora dans la transformation économique du pays et réaffirmé le soutien du gouvernement à cette initiative.



Le Conseil d'affaires ambitionne de faciliter les échanges commerciaux, promouvoir les investissements et stimuler la création d'emplois. Kassoum Théra



