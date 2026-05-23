Attaque du 25 avril/l’ambassadeur chinois au Mali Li Xiang : la Chine reste fermement aux côtés de leurs amis maliens pour les accompagner et les aider à surmonter cette crise - abamako.com

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News Politique Article Politique Attaque du 25 avril/l’ambassadeur chinois au Mali Li Xiang : la Chine reste fermement aux côtés de leurs amis maliens pour les accompagner et les aider à surmonter cette crise Publié le samedi 23 mai 2026 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

l’ambassadeur chinois au Mali Li Xiang

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Lors de la conférence de presse tenue le vendredi 22 mai 2026, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, S.E. M. Li Xiang, a réaffirmé l’engagement et la solidarité de la Chine envers le Mali après les attaques terroristes du 25 avril.



Pour répondre à une question, le diplomate a déclaré que la Chine et le Mali sont « de bons frères et de bons partenaires, liés par la sincérité et la solidarité à travers toutes les épreuves ». Il a rappelé qu’à la suite des attaques, les ressortissants chinois ainsi que les entreprises chinoises installées au Mali ne se sont jamais retirés du pays.



Selon lui, ces acteurs sont restés « fermement aux côtés de leurs amis maliens pour les accompagner et les aider à surmonter cette crise ».



L’ambassadeur a également souligné que, selon une vision culturelle largement partagée, « c’est dans les moments difficiles que l’on reconnaît ses véritables amis ». Dans ce contexte, il a estimé que la présence continue de la communauté chinoise et des entreprises chinoises au Mali illustre concrètement le soutien de la Chine au pays.



Enfin, il a insisté sur le fait que cette coopération et cette solidarité témoignent de la solidité des relations entre les deux pays et de leur volonté commune de faire face aux défis actuels.