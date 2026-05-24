Lors d’une conférence-débat réunissant d’anciens étudiants en Russie, le représentant d’Africa Corps a évoqué les sacrifices humains consentis par l’URSS pendant la Seconde Guerre mondiale pour vaincre le nazisme. Il a rappelé que de nombreuses familles soviétiques avaient perdu des proches durant le conflit et que cette victoire avait été possible grâce à l’unité du peuple.
Abordant la situation actuelle en Ukraine, il a dénoncé les violences liées à la guerre et les attaques visant des civils, y compris des étudiants. Selon lui, la lutte contre le terrorisme doit rester une priorité internationale.
Le représentant a insisté sur l’importance de l’unité entre l’armée et la population pour faire face à cette menace : « Si on n’arrête pas le terrorisme, il va grandir partout dans le monde. »