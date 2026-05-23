Politique Choguel Kokalla Maïga avertit : « Les ennemis du Mali misent sur le découragement et la démobilisation des populations, mais ils échoueront, In Sha Allah » ; il appelle à renforcer la Refondation, la résilience et l’union autour des FAMa
Publié le dimanche 24 mai 2026 | aBamako.com
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Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba
Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York.