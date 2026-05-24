Mali: Dr Fousseyni Ouattara vice président de la commission défense du CNT répond à Bruno Fuch et défend la souveraineté du Mali - abamako.com

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News Politique Article Politique Mali: Dr Fousseyni Ouattara vice président de la commission défense du CNT répond à Bruno Fuch et défend la souveraineté du Mali Publié le dimanche 24 mai 2026 | aBamako.com

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Dr Fousseyni Ouattara

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Comme pour reprendre les propos de Bruno Fuchs, président de la commission des affaires étrangères française, Fousseyni Ouattara a été on ne peut plus clair hier samedi 23 mai lors d’une conférence-débat à Bamako.



« Nous avons vu récemment le président de la commission des affaires étrangères Bruno Fuch du sénat français qui nous a beaucoup étonné quand il a voulu même dire qui sera dans six mois le président du Mali et qui vont former le gouvernement. Je tiens à lui rappeler du haut de cette tribune que son immaturité ne nous a pas surpris et nous sommes sûrs que si les Maliens aiment bien les Français, les Maliens aussi sont là pour plaindre les Français parce que Dieu leur a donné des dirigeants qui sont en train d’amener la France à sa perte. Et nous ne sommes pas des ennemis de la France mais nous voulons quand même qu’on nous respecte », a déclaré Dr Ouattara.



Poursuivant son intervention, le vice-président de la commission défense du CNT s’est interrogé sur l’attitude de la France vis-à-vis du Mali.



« Dans le monde il y a plusieurs pays, mais pourquoi un seul pays se mêle toujours de nos affaires ? Nous ne nous mêlons pas de leurs affaires », a-t-il affirmé.



Dr Ouattara a également évoqué le partenariat entre le Mali et Russie.



« Nous allons main dans la main avec la Russie parce que ce sont des amis qui nous respectent, ne dictent jamais les conduites à tenir et comme ça nous avons un partenariat gagnant-gagnant », a-t-il indiqué.



Il a aussi salué la présence de l’Africa Corp au Mali ainsi que les Forces armées maliennes engagées dans la sécurisation du territoire.



Concernant Kidal, l’honorable Ouattara affirme qu’il s’agit d’« une tactique de brouillage : laisser entrer l’ennemi avant de le brouiller ».