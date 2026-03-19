Coopération Mali-Maroc : le Président GOÏTA reçoit Nasser BOURITA, porteur d’un message du Roi Mohammed VI - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Coopération Mali-Maroc : le Président GOÏTA reçoit Nasser BOURITA, porteur d’un message du Roi Mohammed VI Publié le samedi 25 juillet 2026 | Présidence

Tweet



Le Président de la Transition, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a reçu en audience, ce vendredi 24 juillet 2026, M. Nasser BOURITA, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger. Outre les représentants du cabinet et le Secrétaire général de la Présidence de la République du Mali, cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Abdoulaye DIOP.

À sa sortie d’audience, M. BOURITA a indiqué les raisons de son séjour au Mali, qui s’inscrit dans le cadre de la quatrième session de la commission mixte bilatérale. Il a profité de cette audience pour remettre à Son Excellence le Président de la Transition, Chef de l’État, un message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Roi du Maroc.



« Le message est un message de fraternité entre les deux pays, entre les deux peuples, un message de solidarité pleine et entière avec les autorités et le peuple malien dans son action pour la stabilisation et le développement de ce pays frère. Un message d’ambition pour renforcer davantage la relation bilatérale entre les deux pays dans tous les domaines », a-t-il expliqué.



Le Mali et le Maroc, dans le cadre du renforcement de leur relation de coopération, sont réunis depuis hier dans le cadre du Forum économique, qui enregistre la présence de plus d’une centaine d’entreprises marocaines, a indiqué le ministre marocain des Affaires étrangères, avant de préciser qu’aujourd’hui, dans le cadre de la commission mixte, « nous allons signer des accords et faire des annonces pour renforcer la coopération sectorielle ».



M. BOURITA assure que la position du Maroc à l’égard du Mali est claire et constante : « C’est une position fondée sur le respect de la souveraineté et de l’unité nationale de ce pays ; une position qui respecte les choix du peuple malien et respecte les orientations des autorités maliennes ; qui milite pour une coopération concrète avec des résultats tangibles pour accompagner le Mali dans cette phase très particulière de son histoire. »



Le diplomate marocain assure que la position de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a toujours été claire, constante et cohérente : « Aujourd’hui, les relations entre les deux pays sont à un niveau jamais atteint auparavant en termes de confiance, d’ambition et d’implication de l’ensemble des acteurs de la relation bilatérale ».



Son Excellence le Président de la Transition a chargé son hôte du jour de transmettre ses salutations fraternelles à son homologue marocain. Il a exprimé sa satisfaction quant à l’évolution de la relation bilatérale et à la solidarité mutuelle entre les deux pays. Le Chef de l’État a également réaffirmé son engagement à accompagner cette phase forte de la relation bilatérale. Voir moins

