Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Procès Kassoum Goïta et coaccusés :Les accuses écopent de 15 à 7 ans de prison
Publié le samedi 25 juillet 2026  |  L’Essor
Colonel
© Autre presse par DR
Colonel Kassoum Goita
Comment


Le procès de l’ex-directeur de la Sécurité d’État et ses coaccusés s’est achevé ce vendredi devant la chambre criminelle de la Cour d’appel de Bamako qui a rendu son verdict dans cette affaire.

Poursuivis pour association de malfaiteurs, de complot et de complicité contre le gouvernement, les accusés ont écopé de peines variées.  Sur 6 personnes poursuivies, 4 accusés ont été condamnés à 15 ans de prison pour association de malfaiteurs et complot contre le gouvernement. Il s’agit de l’ancien directeur de la Sécurité d’État,  Kassoum Goïta, l’adjudant-chef Abdoulaye Ballo, l’homme d’affaires Sandi Ahmed Saloum et le féticheur Issa Samaké dit « Djoss ». 

En ce qui concerne les 2 autres coaccusés,  ils ont écopé de 7 ans de prison pour complicité.  Il s’agit de l’ancien secrétaire général de la Présidence, Kalilou Doumbia et le commissaire principal de police Moustapha Diakité. 

A l’issue du verdit, des avocats ont exprimé leur volonté d’exercer leur droit de recours devant les instances compétentes y compris la Cour africaine des Droits de l’Homme. 
Alassane CISSOUMA

Chaîne WhatsApp d'aBamako.com
Abonnez-vous vite pour ne plus rien rater de l'actualité !
Commentaires

Titrologie



L’Essor N° 17187 du 17/5/2012

Abonnez vous aux journaux  -  Voir la Titrologie
Sondage
Nous suivre
Nos réseaux sociaux

Comment