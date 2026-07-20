Procès Kassoum Goïta et coaccusés :Les accuses écopent de 15 à 7 ans de prison - abamako.com

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News Politique Article Politique Procès Kassoum Goïta et coaccusés :Les accuses écopent de 15 à 7 ans de prison Publié le samedi 25 juillet 2026 | L’Essor

© Autre presse par DR

Colonel Kassoum Goita

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Le procès de l’ex-directeur de la Sécurité d’État et ses coaccusés s’est achevé ce vendredi devant la chambre criminelle de la Cour d’appel de Bamako qui a rendu son verdict dans cette affaire.



Poursuivis pour association de malfaiteurs, de complot et de complicité contre le gouvernement, les accusés ont écopé de peines variées. Sur 6 personnes poursuivies, 4 accusés ont été condamnés à 15 ans de prison pour association de malfaiteurs et complot contre le gouvernement. Il s’agit de l’ancien directeur de la Sécurité d’État, Kassoum Goïta, l’adjudant-chef Abdoulaye Ballo, l’homme d’affaires Sandi Ahmed Saloum et le féticheur Issa Samaké dit « Djoss ».



En ce qui concerne les 2 autres coaccusés, ils ont écopé de 7 ans de prison pour complicité. Il s’agit de l’ancien secrétaire général de la Présidence, Kalilou Doumbia et le commissaire principal de police Moustapha Diakité.



A l’issue du verdit, des avocats ont exprimé leur volonté d’exercer leur droit de recours devant les instances compétentes y compris la Cour africaine des Droits de l’Homme.

Alassane CISSOUMA



