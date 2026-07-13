Le premier ministre Abdoulaye Maïga, à l’ouverture officielle de la 2e édition du forum international de la diaspora : "Aujourd’hui plus que jamais, le pays vous invite à participer pleinement à sa refondation" - abamako.com

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News Politique Article Politique Le premier ministre Abdoulaye Maïga, à l’ouverture officielle de la 2e édition du forum international de la diaspora : "Aujourd’hui plus que jamais, le pays vous invite à participer pleinement à sa refondation" Publié le samedi 25 juillet 2026 | Aujourd`hui

© aBamako.com par DR

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"Notre objectif est d'encourager les investissements productifs, de favoriser des partenariats créateurs de valeur ajoutée et d'emplois durables"





"La vision portée par Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l'Etat, est de faire de la diaspora un acteur majeur du progrès économique et social de notre pays". Ainsi s'exprimait le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre et chef du gouvernement, venu représenter le président de la Transition à la cérémonie officielle d'ouverture de la deuxième édition du Forum international de la diaspora, qui s'est déroulée le 16 juillet 2026 au Centre international de conférences de Bamako (CICB). Nous vous livrons l'intégralité du discours d'ouverture officiel qu'il a prononcé à cette occasion.





C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de l'ouverture de la deuxième édition du Forum international de la diaspora. Au nom de Son Excellence le Général d'Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l'État, je souhaite la bienvenue à toutes les délégations venues des pays frères et amis, ainsi qu'à nos compatriotes établis à l'extérieur. À chacune et à chacun d'entre vous, j'adresse les salutations fraternelles du Gouvernement de la République du Mali ainsi que l'expression de la reconnaissance de la Nation pour votre attachement indéfectible à notre patrie.



Votre présence à Bamako traduit l'intérêt que vous portez à notre pays et votre volonté de contribuer à son développement. Soyez les bienvenus sur cette terre d'hospitalité, de dignité et de fraternité.



Distingués invités,



Mesdames et Messieurs,



La tenue de cette deuxième édition du Forum international de la diaspora intervient dans un contexte où notre pays poursuit avec détermination la refondation de l'État et la consolidation de sa souveraineté. Cette ambition repose sur la conviction que le développement durable du Mali ne peut être réalisé sans la mobilisation de toutes ses forces vives, où qu'elles se trouvent. À cet égard, notre diaspora occupe une place toute particulière. Par son savoir, son expérience, ses investissements et son engagement, elle constitue un partenaire stratégique du développement national.



Partout où un Malien réussit par son travail, son talent ou son esprit d'entreprise, c'est le Mali qui gagne en crédibilité, en visibilité et en influence. C'est pourquoi la vision portée par Son Excellence le Général d'Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l'État, est de faire de la diaspora un acteur majeur du progrès économique et social de notre pays.



Aujourd'hui, notre défi collectif est de transformer les liens profonds qui unissent nos compatriotes à leur pays d'origine en une dynamique durable d'investissement, d'innovation, de transfert de compétences et de création de richesses.



Il s'agit de faire de cet attachement à la patrie un puissant levier de croissance, de création d'emplois et de prospérité au service de l'ensemble de la Nation.



Au-delà des transferts financiers, qui demeurent essentiels pour de nombreuses familles, le Mali ambitionne de mobiliser davantage le potentiel économique, scientifique et entrepreneurial de sa diaspora.



Notre objectif est, en effet, d'encourager les investissements productifs, de valoriser les expertises, de stimuler l'innovation et de favoriser des partenariats créateurs de valeur ajoutée et d'emplois durables. Les opportunités sont réelles.



Notre pays dispose d'une jeunesse dynamique, de ressources naturelles abondantes, d'un important potentiel agricole et de perspectives prometteuses dans des secteurs stratégiques comme les mines, l'énergie, le numérique, les infrastructures, le tourisme et l'économie de la connaissance.



La contribution de la diaspora peut jouer un rôle déterminant dans la valorisation de ces atouts et dans l'accélération de la transformation structurelle de notre économie.



Conscient de ces enjeux, le Gouvernement poursuivra les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires, renforcer la confiance des investisseurs, simplifier les procédures et créer un environnement toujours plus favorable à l'initiative privée, notamment celle de nos compatriotes établis à l'extérieur.



Cette action s'inscrit dans une vision à long terme, fondée sur la mobilisation de toutes les ressources humaines, financières et technologiques de notre Nation.



Elle traduit surtout notre conviction profonde que le développement de notre pays sera le fruit de l'engagement de tous ses fils et de toutes ses filles, vivant sur le territoire national ou au-delà de nos frontières.



C'est dans cet esprit que s'inscrit l'action du Gouvernement, guidée par la Vision Mali Kura 2063, qui trace les grandes orientations du développement de notre pays.



Véritable cadre stratégique de la transformation économique, sociale et institutionnelle du Mali, cette vision traduit notre ambition de bâtir une Nation souveraine, prospère, résiliente et solidaire, en mobilisant toutes les compétences, y compris celles de notre diaspora.



Cette ambition se prolonge également dans la dynamique de la Confédération des États du Sahel, qui offre un espace renouvelé d'intégration économique, de solidarité régionale et de coopération mutuellement bénéfique.



Elle ouvre de nouvelles perspectives en matière d'investissements, de mobilité des compétences, de commerce et de réalisation de projets structurants.



Dans cette double dynamique nationale et régionale, la diaspora malienne est appelée à jouer un rôle de premier plan. Par son expertise, son expérience, ses réseaux et sa capacité d'investissement, elle constitue un trait d'union entre le Mali, l'espace confédéral et le reste du monde. Elle est à la fois un ambassadeur de notre pays et un partenaire stratégique de son développement.



Je souhaite que cette deuxième édition du Forum international de la diaspora débouche sur des recommandations fortes, des partenariats durables et des projets concrets, porteurs de valeur ajoutée, d'emplois et de croissance au bénéfice de nos populations.



À cet effet, j'engage le Ministre des Maliens établis à l'Extérieur et de l'Intégration africaine, en liaison avec l'ensemble des départements ministériels concernés et les partenaires impliqués, à veiller à la mise en œuvre des recommandations qui seront issues de vos travaux, à travers un mécanisme permanent de suivi-évaluation garantissant leur traduction en résultats concrets.



Chers compatriotes de la diaspora,



Le Mali reconnaît vos efforts, votre réussite et votre attachement constant à la mère patrie. Vous avez démontré, à plusieurs reprises, votre sens élevé du patriotisme et de la solidarité nationale.



Aujourd'hui plus que jamais, le pays vous invite à participer pleinement à sa refondation. Votre expertise, vos réseaux professionnels, vos expériences internationales et vos investissements constituent des ressources précieuses pour accompagner la transformation de notre économie et renforcer notre souveraineté.



Le Mali de demain se construira avec toutes ses filles et tous ses fils, de l'intérieur comme de l'extérieur. À cet instant de mon propos, je voudrais rendre hommage à nos Forces de Défense et de Sécurité pour leur combat permanent pour la liberté de nos concitoyens et de leurs biens. J'associe à cet hommage la Force unifiée de l'AES, qui se bat au quotidien pour assurer notre sécurité et la défense de nos pays.



Le Forum international de la diaspora doit être un espace d'écoute, de dialogue, de confiance et d'action. Il doit surtout marquer une nouvelle étape dans le partenariat entre l'État et sa diaspora. En unissant nos compétences, nos ressources et nos ambitions, nous pourrons bâtir un Mali plus fort, plus prospère, plus résilient et pleinement souverain.



Je tiens à féliciter et à encourager le Ministère des Maliens établis à l'Extérieur et de l'Intégration africaine ainsi que tous les partenaires qui ont permis la réussite de ce Forum.



Le Gouvernement vous renouvelle sa disponibilité à maintenir un dialogue permanent avec l'ensemble de la diaspora afin de mieux prendre en compte vos préoccupations et de valoriser votre contribution au rayonnement du Mali.



C'est sur cette note d'espoir que je déclare, au nom de Son Excellence le Général d'Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l'État, ouverts les travaux de la deuxième édition du Forum international de la diaspora.



Je souhaite plein succès à vos travaux.Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Malien !"



