L’ambassadeur de la Chine au Mali Li Xiang : « La coopération sécuritaire fait partie importante du partenariat stratégique sino-malien » - abamako.com

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News Politique Article Politique L’ambassadeur de la Chine au Mali Li Xiang : « La coopération sécuritaire fait partie importante du partenariat stratégique sino-malien » Publié le samedi 25 juillet 2026 | aBamako.com

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Cérémonie de l`anniversaire de la fondation de l`Armée populaire de Chine

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L’ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, Xi Lang, a présidé ce vendredi la cérémonie marquant l’anniversaire de la fondation de l’Armée populaire de Chine. Cette célébration a été l’occasion pour le diplomate chinois de réaffirmer la solidité des relations entre Pékin et Bamako ainsi que l’importance de la coopération sécuritaire entre les deux pays.



Au cours de son intervention, Xi Lang a rappelé que la Chine et le Mali sont depuis toujours de bons partenaires et de bons frères de solidarité et de sincérité à travers toutes les épreuves.



Il a également souligné qu’en 2024, le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et le Président de la Transition, Chef de l’État du Mali, le Général d’Armée Assimi GOÏTA, ont tenu une rencontre historique ayant permis de hisser les relations sino-maliennes au rang de partenariat stratégique. Selon lui, cette décision ouvre de nouvelles perspectives et fixe des orientations claires pour le développement des relations bilatérales.



Insistant sur la dimension sécuritaire de cette coopération, l’ambassadeur Xi Lang a déclaré : « La coopération sécuritaire fait partie importante du partenariat stratégique sino-malien. »



Il a ajouté qu’il est nécessaire, sous l’impulsion des deux chefs d’État, de développer et de mettre en œuvre de manière concrète les importants consensus dégagés lors de leur rencontre afin de renforcer davantage la coopération sécuritaire entre les deux pays.



M. S.