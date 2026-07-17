Forum international de la diaspora (FID 2026) : Seydou Kéïta, du prestige des stades à la fierté industrielle du Mali ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Forum international de la diaspora (FID 2026) : Seydou Kéïta, du prestige des stades à la fierté industrielle du Mali ! Publié le dimanche 26 juillet 2026 | Aujourd`hui

Tweet



Le stand de SDA Empowering Africa a suscité un vif intérêt par les visiteurs



Ancienne gloire des Aigles du Mali et du FC Barcelone, Seydou Kéïta n'a pas seulement marqué l'histoire du football africain. À travers son complexe agro-industriel SDA Empowering Africa, implanté à Sanankoroba, il s'impose aujourd'hui comme l'un des visages les plus inspirants d'une diaspora qui choisit d'investir dans son pays. Sa participation remarquée au Forum international de la Diaspora 2026 en a apporté une nouvelle illustration.



l a longtemps fait vibrer les stades d'Europe et d'Afrique par son talent, son élégance et son sens du collectif. Aujourd'hui, c'est dans les champs, les usines et les chaînes de production que Seydou Kéïta, affectueusement appelé "Seydoublen", poursuit son engagement au service du Mali.



À l'occasion de la deuxième édition du Forum international de la Diaspora (FID 2026), organisée du 16 au 18 juillet au Centre international de conférences de Bamako (CICB), l'ancien capitaine des Aigles a retenu l'attention, non plus comme une icône du football mondial, mais comme un entrepreneur convaincu que le développement du Mali passe par l'investissement productif et la transformation locale de ses richesses.



Placée sous le thème "Diaspora malienne et investissements productifs : bâtir un Mali économiquement fort pour un développement durable", cette grande rencontre, présidée par le Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga, a réuni investisseurs, chefs d'entreprises, partenaires techniques et financiers, institutions publiques ainsi que des Maliens établis à l'étranger autour d'une même ambition : faire de la diaspora un acteur majeur de la transformation économique du pays. S'il fallait citer un exemple incarnant parfaitement cette vision, celui de Seydou Kéïta figurerait sans nul doute parmi les plus éloquents.



Un investissement de plus de 14 milliards de FCFA au service de la souveraineté alimentaire



À travers SDA Empowering Africa, le complexe agro-industriel intégré qu'il a créé à Sanankoroba grâce à un investissement de plus de 14 milliards de FCFA, Seydou Kéïta démontre qu'il est possible de transformer une brillante carrière sportive en un projet industriel ambitieux au bénéfice de toute une nation.



L'entreprise valorise les matières premières agricoles produites au Mali, notamment l'arachide et le sésame, pour fabriquer des huiles alimentaires raffinées répondant aux normes internationales de qualité.



Au-delà de la production industrielle, cette initiative participe à la création de valeur ajoutée locale, au développement de l'agro-industrie, à la création d'emplois et au renforcement de la souveraineté alimentaire du pays. Elle illustre surtout une conviction forte : le développement durable du Mali passe par la transformation sur place de ses ressources plutôt que par leur simple exportation à l'état brut.



Un stand qui a attiré les visiteurs



Au cœur du Forum, le stand de SDA Empowering Africa a connu une affluence particulière. De nombreux visiteurs sont venus découvrir les différentes gammes d'huiles alimentaires produites par l'entreprise, proposées, pour l'occasion, à des prix promotionnels. Cette forte affluence témoigne de l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits "Made in Mali" et de la confiance accordée à une industrie nationale capable de conjuguer qualité, innovation et compétitivité.



Les échanges avec les visiteurs ont également permis de mieux faire connaître la vision de l'entreprise : promouvoir une industrie agroalimentaire moderne, créatrice de richesse et de valeur ajoutée pour le pays.



"Investir au Mali est un devoir"



Visiblement heureux de prendre part à cette deuxième édition du Forum, Seydou Kéïta a salué une initiative qu'il considère comme un cadre privilégié de dialogue, de partage d'expériences et de promotion des opportunités d'investissement.



Son engagement dépasse le simple cadre entrepreneurial. Il traduit une profonde conviction : chaque Malien, où qu'il se trouve dans le monde, peut contribuer au développement national en mettant son expérience, son expertise ou ses ressources au service du pays. Par son parcours, l'ancien international démontre que la réussite acquise à l'étranger peut devenir un formidable moteur de croissance, d'innovation et d'espoir pour les générations futures.



Le plus beau trophée : contribuer au développement du Mali



Le parcours de Seydou Kéïta résume à lui seul l'esprit du Forum international de la Diaspora 2026. Après avoir collectionné les titres sur les terrains les plus prestigieux du monde, l'ancien milieu de terrain semble aujourd'hui poursuivre un objectif plus ambitieux encore : participer activement à l'industrialisation de son pays et créer des opportunités pour la jeunesse malienne.



Son engagement rappelle que les plus grandes victoires ne se remportent pas uniquement dans les stades. Elles se construisent aussi dans les usines, les exploitations agricoles, les entreprises et les projets qui créent des emplois, génèrent de la richesse et renforcent la souveraineté économique du pays.



En faisant le choix d'investir au Mali, Seydou Kéïta confirme qu'un champion ne cesse jamais de servir sa nation. Il change simplement de terrain, avec la même exigence, la même passion et la même volonté de faire gagner le Mali.



El Hadj AB HAIDARA



