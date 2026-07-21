Attaf a reçu l’ambassadeur malien : Une rencontre sous le signe du bon voisinage - abamako.com

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News Politique Article Politique Attaf a reçu l’ambassadeur malien : Une rencontre sous le signe du bon voisinage Publié le dimanche 26 juillet 2026 | jeune-independant.net

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Les relations entre l’Algérie et le Mali poursuivent leur dynamique de rapprochement. Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu, ce samedi à Alger, l’ambassadeur de la République du Mali en Algérie, Mohamed Amaga Doulo, à l’occasion de la reprise de ses fonctions.



Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le diplomate malien a effectué une visite de courtoisie au siège du département ministériel, marquant ainsi son retour officiel à son poste en Algérie.



Cette rencontre intervient dans un contexte de relance des relations entre les deux pays, fondées sur des liens historiques de fraternité, de solidarité et de bon voisinage. Elle s’inscrit, selon la même source, dans « la dynamique positive » qui caractérise actuellement les rapports algéro-maliens.



Les échanges ont également permis d’examiner les moyens de consolider davantage la coopération bilatérale et de renforcer les liens entre Alger et Bamako, dans un esprit de concertation et de partenariat. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le développement de leurs relations, au service des intérêts communs des deux peuples et de la stabilité de la région.



Cette audience illustre la volonté partagée des deux capitales de maintenir un dialogue régulier et de donner un nouvel élan à leur coopération, dans un contexte régional où la concertation entre pays voisins demeure un levier essentiel pour relever les défis communs.







