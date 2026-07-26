Politique Région de Kidal : plusieurs bases et moyens logistiques du JNIM/FLA détruits par les FAMa
Publié le dimanche 26 juillet 2026 | aBamako.com
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Remise de clés de quatre hélicoptères MI171 à l`armée malienne
Le président de la Transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a remis ce vendredi 26 novembre 2021 les clés de quatre hélicoptères de manœuvre Mi-171 au ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, à la Base aérienne 101 de Sénou.