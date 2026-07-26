Région de Kidal : plusieurs bases et moyens logistiques du JNIM/FLA détruits par les FAMa - abamako.com

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News Politique Article Politique Région de Kidal : plusieurs bases et moyens logistiques du JNIM/FLA détruits par les FAMa Publié le dimanche 26 juillet 2026 | aBamako.com

© aBamako.com par A S

Remise de clés de quatre hélicoptères MI171 à l`armée malienne

Le président de la Transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a remis ce vendredi 26 novembre 2021 les clés de quatre hélicoptères de manœuvre Mi-171 au ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, à la Base aérienne 101 de Sénou. Tweet



L'État-Major Général des Armées informe l'opinion nationale que les Forces armées maliennes (FAMa), appuyées par leurs partenaires, poursuivent leurs opérations permanentes de surveillance, de contrôle et de sécurisation du territoire national dans le cadre de l'opération Dougoukoloko.



Ce samedi 25 juillet 2026, dans la zone Niono, à l'issue d'une longue filature, les forces engagées ont neutralisé plusieurs éléments terroristes circulant à motos ayant participé à l'attaque du village de Tongolo-Koura, cercle de Macina, région de Ségou.



Par ailleurs, dans la région de Kidal, plusieurs regroupements majeurs de groupes appartenant à la coalition terroriste JNIM/FLA ont été détectés. Ces cibles ennemies et la logistique dont elles disposent ont été traitées avec succès.



Dans la périphérie de Diabaly, à la suite d'une observation minutieuse, un pick-up armé et ses occupants ainsi que plusieurs éléments terroristes circulant à motos ont été neutralisés.



L'État-major général des Armées réaffirme la détermination des Forces armées maliennes à poursuivre, avec rigueur, professionnalisme et engagement, les opérations de sécurisation sur l'ensemble du territoire national. II invite les populations à maintenir leur soutien et leur confiance aux forces engagées.

