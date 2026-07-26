Lutte contre le terrorisme : un important convoi de matériel militaire russe arrive à Bamako - abamako.com

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News Politique Article Politique Lutte contre le terrorisme : un important convoi de matériel militaire russe arrive à Bamako Publié le dimanche 26 juillet 2026 | aBamako.com

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Un important convoi de matériel militaire en provenance de Russie est arrivé à Bamako dans la matinée du samedi 25 juillet 2026, dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des Forces armées maliennes (FAMa).



Selon les informations communiquées, le convoi, qui a mis une dizaine de jours pour rallier la capitale malienne depuis le port de Lomé, au Togo, transportait plusieurs types d'équipements militaires. L'itinéraire emprunté a notamment traversé Sikasso, Bougouni, Koulikoro et d'autres localités avant son arrivée à Bamako.



La cargaison comprend des blindés de transport de troupes, des blindés de combat, des engins du génie civil et militaire, des pièces d'artillerie ainsi que divers armements acheminés sur des véhicules de transport lourd.



Ces nouveaux équipements sont destinés à renforcer les capacités des FAMa dans la conduite de leurs opérations de sécurisation du territoire national et de lutte contre les groupes armés terroristes.



Cette livraison s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre le Mali et la Russie. Les autorités maliennes présentent ce renforcement des moyens militaires comme une illustration de la poursuite de ce partenariat stratégique, avec pour objectif d'accroître l'efficacité des opérations engagées contre le terrorisme sur l'ensemble du territoire national.