Football : L’AES se positionne pour la CAN 2032 - abamako.com

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News Sport Article Sport Football : L’AES se positionne pour la CAN 2032 Publié le lundi 27 juillet 2026 | L’aube

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Le 18 juillet 2026, à New York, une page de l’histoire du football africain s’est ouverte. Le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, a officiellement pris acte de la déclaration d’intérêt commune du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2032.



Cette validation, conforme à l’article 7.3 du règlement des candidatures, marque le début d’un processus inédit pour les trois pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES).



L’annonce a été faite en marge de la finale de la Coupe du monde 2026, lors d’une réunion de travail à New York. Autour de Patrice Motsepe, les présidents des fédérations nationales étaient présents : le Colonel Oumarou Sawadogo pour le Burkina Faso, Mahazou Cisset pour le Mali et Issaka Adamou pour le Niger. Selon un communiqué de la Fédération Nigérienne de Football (FENIFOOT), le président de la CAF a salué une initiative fondée sur «une vision de coopération régionale» et encouragé les trois pays à respecter scrupuleusement les procédures établies. Cette étape permet au dossier de l’AES de franchir le premier seuil officiel : les fédérations des trois pays sont désormais considérées comme ayant satisfait à l’exigence de dépôt d’une déclaration d’intérêt.



La candidature sahélienne s’inscrit dans un nouveau cycle, puisque la CAF a décidé que la CAN se tiendrait désormais tous les quatre ans à partir de 2028. Les éditions 2028, 2032 et 2036 sont donc concernées par l’appel à candidatures, ce qui donne à l’initiative de l’AES un cadre temporel clair et stratégique.



Les trois pays devront maintenant préparer un dossier de candidature détaillé, répondant à un cahier des charges exigeant : infrastructures sportives, réseaux de transport, capacités d’hébergement et garanties sécuritaires.



Afin de servir l'intérêt général de l’organisation d’une CAN à 24 équipes, les trois Fédérations doivent relever des défis logistique et financier considérable. Le Burkina Faso, déjà hôte en 1998, et le Mali, organisateur en 2002, disposent d’une expérience précieuse. Mais l’enjeu est plus grand : il s’agit de démontrer la capacité collective de l’AES à répondre aux standards internationaux, malgré les défis sécuritaires et économiques persistants dans la région.



Le trio sahélien devient ainsi le premier candidat officiel pour la CAN 2032. Toutefois, la compétition s’annonce ouverte : la Libye a également manifesté son intérêt, tandis que le Sénégal avait déposé une intention dès mai 2026. Cette émulation illustre l’attractivité croissante de la CAN et la volonté des nations africaines d’accueillir le plus grand événement sportif du continent.



Au-delà du sport, la candidature de l’AES revêt une dimension politique et symbolique. Elle traduit la volonté des trois pays de montrer au monde que le Sahel peut être un espace de coopération, de résilience et de rayonnement. Organiser la CAN 2032 serait non seulement un défi sportif, mais aussi un pari historique : celui de transformer une région souvent perçue à travers ses difficultés en un pôle de fierté et d’unité africaine.



