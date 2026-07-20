Commission mixte-forum d’affaires : Bamako-Rabat : Pluie d’accords ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Commission mixte-forum d’affaires : Bamako-Rabat : Pluie d’accords ! Publié le lundi 27 juillet 2026 | L’aube

Tweet



C'est véritablement un partenariat stratégique majeur qui vient d'être scellé entre le Mali et le Royaume du Maroc. Une coopération exclusivement tournée vers l'avenir.



Sur le plan économique, la signature de 21 nouveaux accords de coopération et les retombées du Forum d'affaires réunissant la CCIM et la CGEM ouvrent la voie à une intégration renforcée des secteurs privés, qui sera célébrée lors d'une Semaine économique du Mali au Maroc en octobre 2026.



La journée du 24 juillet 2026 restera gravée comme un jalon historique dans la consolidation de l'axe diplomatique et économique entre Bamako et Rabat. À l'occasion de la clôture des travaux de la 4ᵉ session de la Grande Commission Mixte de Coopération, coprésidée par le Ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et son homologue marocain, Nasser Bourita, les deux nations ont scellé un engagement renouvelé.



Sur le plan diplomatique, le Mali a réaffirmé avec clarté sa position en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris le Sahara, soutenant le plan d'autonomie marocain comme l'unique solution crédible et réaliste sous l'égide des Nations Unies. En retour, la diplomatie marocaine a réitéré son soutien ferme à la souveraineté malienne, saluant l'appropriation nationale du processus de paix et condamnant les ingérences étrangères ainsi que les appuis étatiques extérieurs apportés aux coalitions terroristes qui endeuillent le Sahel.



Au-delà des positions de principe, la rencontre de Bamako a produit des réponses concrètes aux urgences nationales. Face à la crise énergétique qui impacte le quotidien des populations et le tissu industriel malien, le Maroc s'est engagé à fournir, installer et mettre en service des équipements électriques d'une capacité initiale de 20 MW, tout en planifiant des missions d'experts pour développer des capacités de production solaire. Sur le plan économique, la signature de 21 nouveaux accords de coopération et les retombées du Forum d'affaires réunissant la CCIM et la CGEM ouvrent la voie à une intégration renforcée des secteurs privés, qui sera célébrée lors d'une Semaine économique du Mali au Maroc en octobre 2026.



Cette dynamique d'intégration Sud-Sud s'est notamment matérialisée par l'officialisation de la mise à disposition complète du Centre de formation je de Sébénikoro, un pôle d'excellence destiné à la jeunesse malienne.



Implanté dans le quartier de Sébénikoro à Bamako, cet établissement moderne incarne concrètement la vision partagée par le Général d'Armée Assimi Goïta et le Roi Mohammed VI. Fruit du partenariat bilatéral, le centre de Sébénikoro vise à répondre au défi crucial de l'insertion socio-professionnelle en offrant des formations qualifiantes adaptées aux exigences du marché du travail contemporain. La rétrocession effective de cette infrastructure aux autorités de la Transition malienne symbolise le passage d'une coopération d'assistance à une alliance fondée sur le transfert de compétences, la valorisation du capital humain et la souveraineté économique.



Du soutien à la santé publique à la hausse du quota de bourses académiques porté à 300 par an, en passant par la levée des restrictions de voyage via la suspension de l'AEVM pour les ressortissants maliens, la feuille de route établie à Bamako pose les jalons d'un modèle d'intercoopération africaine résolument pragmatique. En se donnant formellement rendez-vous en 2028 au Royaume du Maroc pour la 5ᵉ session de leur Grande Commission Mixte, le Mali et le Maroc démontrent que leur alliance, ancrée dans l'histoire, s'inscrit désormais dans un temps long stratégique pour la stabilité et le développement du Sahel.



KML



Synthèse du Communiqué Conjoint



La 4è session ministérielle de la Grande Commission Mixte de Coopération entre le Mali et le Maroc s'est tenue à Bamako le 24 juillet 2026, sous la coprésidence des ministres des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et Nasser Bourita. Les discussions ont scellé un partenariat stratégique renforcé, marqué par la signature de 21 accords de coopération et l'annonce de la tenue de la 5ᵉ session en 2028 au Maroc.



Les principaux engagements retenus s'articulent autour de plusieurs axes majeurs.



Alignement diplomatique et géopolitique



Le Mali a réitéré son soutien ferme à la souveraineté du Maroc sur le Sahara et à son plan d'autonomie. De son côté, le Maroc a réaffirmé son attachement à l'intégrité territoriale du Mali, salué le statut de la Confédération de l'AES et soutenu l'Initiative Royale pour l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique. Le Maroc appuie également les démarches visant à lever la suspension du Mali des instances de l'Union Africaine.



Sécurité et Défense : Condamnation conjointe des attaques terroristes du 25 avril 2026 au Mali, dénonciation des sponsors étatiques étrangers appuyant les groupes armés et renforcement de la coopération militaire et sécuritaire transfrontalière.



Énergie et Infrastructures



Pour répondre à la crise énergétique malienne, le Maroc s'engage à installer et mettre en service des équipements électriques d'une capacité initiale de 20 MW, tout en appuyant le développement de projets solaires.



Secteur privé et commerce : Capitalisant sur le Forum des affaires Bamako-Maroc du 23 juillet 2026 (CCIM-CGEM), les deux nations organisent une Semaine économique du Mali au Maroc en octobre 2026 et facilitent les échanges via l'exonération de droits de douane pour une liste de produits maliens.



Volet social et humain : Suspension de l'Autorisation Électronique de Voyager au Maroc (AEVM) pour les Maliens, hausse du quota de bourses académiques à 300 par an, soutien aux infrastructures sanitaires (oncologie, hémodialyse, radiothérapie) et partenariats agricoles pour la fourniture de fertilisants.



