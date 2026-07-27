Hommage à Thierno Ibrahima Kane ! - abamako.com

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News Société Article Société Hommage à Thierno Ibrahima Kane ! Publié le lundi 27 juillet 2026 | L’aube

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Gloire à Dieu, Maître des vies et des choses qui nous rappelle dans le saint coran" : Toute âme goûtera la mort"! (Coran 29: 57) !



Ce même saint Coran nous enseigne que la mort n'est pas une fin, mais une transition inévitable vers la vie éternelle !



Allahou AKBAR ! Maa shaa Allah !



La mort vient de frapper très fort dans les rangs de la communauté musulmane du Mali et d'ailleurs , avec le rappel à Dieu de notre cher Grand Oustaz, Grand, frère, Aîné, pour les uns, Père, Oncle, Cousin, Beau-père, Beau-frère pour d'autres, en ce jour du Mardi 21 juillet 2026 au soir à Bamako! J’ai nommé THIERNO IBRAHIMA KANE.



On peut affirmer sans risque de se tromper que ce n'est pas Koniakary ou le Jombuku seulement qui sont en deuil, mais, tout le Mali, toute l'Afrique et le monde musulman!



Que ce soit au Mali, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Mauritanie, au Burkina Faso, au Niger, au Congo Brazza, en RD CONGO, au Gabon, en Centrafrique, en Guinée Conakry ou en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne......j'en oublie volontiers, qui ne connaît pas Oustaz IBRAHIMA KANE parmi nos compatriotes vivant dans ces pays ?



Il est difficile sinon impossible de parler de ce Grand Erudit, qui a marqué sa vie et son époque !



La dernière fois que nous nous sommes quittés à son domicile à Kalaban, où je lui ai rendu une visite de courtoisie en compagnie d'un collègue et ami, c'était au mois de juin dernier ! Je me souviens encore des bénédictions qu'il a eues à faire pour notre pays pour sa stabilité, son retour à la paix et à la cohésion sociale ! En martelant en conclusion et en jurant" TOUTE PERSONNE QUI A UNE MAUVAISE INTENTION ENVERS LE MALI, FINIRA PAR PERIR WALLAHI " ! Cette phrase raisonne encore dans mon esprit !



Thierno Ibrahima KANE était un Grand Homme de Dieu ! Sa foi inébranlable en Dieu, sa maîtrise parfaite du saint Coran, son amour envers tous ses prochains, sa popularité, son attachement à son village natal Koniakary, sa région Kayes, son pays le Mali, son humilié, et sa sociabilité ....sont connus de tous !



L'homme, toujours chapelet en main, enturbanné, ne passait jamais inaperçu partout où il passait! Il incarnait le respect, l'estime et la considération! Il avait une forte personnalité!



Son enterrement a eu lieu le jeudi 23 juillet 2026, au cimetière de Niarela, conformément au vœu qu'il avait exprimé de son vivant, selon une source, en présence d'une foule nombreuse composée de parents, amis, et disciples!



Dors en paix Grand frère, Cheikh, Oustaz !







El hadj Moussa Soro Sy



