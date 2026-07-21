Amélioration progressive de la desserte en électricité: Fruit d’un changement de dynamique impulsé par le Ministre Tiémoko TRAORE - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Amélioration progressive de la desserte en électricité: Fruit d’un changement de dynamique impulsé par le Ministre Tiémoko TRAORE Publié le lundi 27 juillet 2026 | Autre presse

© Autre presse par DR

le Ministre Tiémoko TRAORE

Tweet

Les maliens à Bamako et dans de nombreuses régions du Pays connaissent depuis quelques temps une nette amélioration de la desserte en électricité. Cette situation qui intervient après plusieurs mois de difficultés rencontrées dans le secteur n’est autre que le fruit d’un changement de dynamique et de méthode dans le travail au sein du ministère de l’Énergie et de l’Eau. Un changement insufflé par le Ministre Tiémoko TRAORE, qui comptabilise juste six (6) mois à la tête de ce département très sensible.

Après un long moment de difficultés rencontrées dans la desserte en Électricité et en Eau, les populations maliennes commencent à voir le bout du Tunnel. Même si le chemin pourrait paraitre encore long, les premières améliorations commencent déjà à se faire sentir ; cela grâce à la nouvelle dynamique impulsée au sein du département et des directions rattachées par le ministre de l’Énergie et de l’Eau, le Professeur TIÉMOKO TRAORÉ.



RÉORGANISATION INTERNE MINUTIEUSE

L’amélioration de la fourniture en électricité que connaissent les maliens depuis quelques temps, n’est autre que le résultat de plusieurs mois de travail acharné enclenché en interne. De sa nomination à ce jour, le Ministre Tiémoko TRAORÉ, investi de la confiance du Général d’Armée Assimi GOÏTA a procédé à une réorganisation interne visant à assainir et reformer le département. Cette nouvelle méthode de travail qui s’accompagne de la diligence de tous les dossiers qui sont aujourd’hui de la plus haute importance, a permis une meilleure célérité dans l’exécution des tâches dans les segments du département ministériel.



VERS UNE AMÉLIORATION CONTINUELLE DE LA FOURNITURE DE L’ÉLECTRICITÉ

L’amélioration de la fourniture d’électricité, comme l’avais récemment soutenu le ministre Tiémoko TRAORÉ, constitue une première partie de la vision insufflée au sein du département. Ainsi, sous son lead, les populations, Allant du Nord au Sud du Mali, seront bientôt soulagées après de longues années de résilience. Dans le cadre du processus de refondation du secteur enclenché par le ministre Tiémoko TRAORE, de nombreux projets entrant dans le cadre de la transition énergétique et du mix énergétique commencent a être concrétisés. Ainsi plusieurs projets qui étaient jusqu’à nos jours au stade de réflexion, ont connu de réels coup d’accélérateurs et sont d’ores et déjà inscrits parmi les priorités des autorités nationales. Parmi ceux-ci , on compte la centrale solaire de Koulikoro, La centrale hydro électrique de Kourouba, le projet de boucle Nord autour de Bamako. D’autres Projets structurels d’envergure sont en cours et seront très bientôt opérationnels afin de permettre un meilleur accès de l’Électricité et de l’Eau aux Maliens.



Ayant toujours la volonté de satisfaire les maliens qu’il ne cesse de saluer pour leur résilience, le ministre Tiémoko TRAORE s’est donné un seul mot d’ordre, réussir sa mission qui est de faire des coupures d’électricité un mauvais souvenir. Pour ce faire, l’homme maintien la cadence dans chacune des Directions et structures rattachées au Ministère de l’Énergie et de l’EAU.

D’autres améliorations restent à venir très bientôt !





