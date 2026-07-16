Les Brèves de Rouky : E-justice prend forme - abamako.com

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News Société Article Société Les Brèves de Rouky : E-justice prend forme Publié le lundi 27 juillet 2026 | Le challenger

© Autre presse par DR

Ministre Mamadou Kassogue

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Le mardi 21 Juillet 2026, au CICB, le ministère de la Justice a organisé l’atelier national de formation des utilisateurs de la plateforme e-Justice



Organisée avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) cette activité marque une étape décisive dans la modernisation du service public de la justice. Cet atelier ouvre la voie à une délivrance numérique, sécurisée, rapide et fiable de deux documents essentiels à la vie administrative des citoyens, tout en posant les bases de la dématérialisation progressive des procédures judiciaires. Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué a rappelé que la plateforme e-Justice est une solution entièrement conçue et développée par des compétences maliennes, illustrant la volonté des autorités de renforcer la souveraineté numérique et de bâtir une justice plus moderne, plus accessible et plus performante.



Accès des jeunes au numérique



Le mercredi 22 Juillet 2026, Oumou Sall Seck, Ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et Balobo Cissé, Directeur général de l’Agence de Gestion du Fonds d’Accès Universel (AGEFAU) ont procédé à la signature d’une convention de partenariat destinée à renforcer les compétences numériques des jeunes et à moderniser l’offre de formation professionnelle au Mali. M. Cissé a déclaré que l’ambition de son institution est de contribuer à la généralisation de l’accès aux technologies numériques, à travers le renforcement des infrastructures et des capacités, afin d’offrir aux jeunes, sur toute l’étendue du territoire national, un accès équitable aux compétences numériques indispensables aux métiers de demain. Quant à Oumou Sall Seck, elle a rappelé que le numérique est aujourd’hui un puissant levier de compétitivité, d’innovation, de création de richesses et d’inclusion. Elle a indiqué que cette convention traduit une vision commune, une volonté d’agir et une responsabilité partagée au service de la jeunesse malienne.



Forum d’affaires Mali - Maroc



Le Forum d’affaires entre le Mali et le Maroc a ouvert ses travaux, le jeudi 23 juillet 2026 à Bamako. Ce Forum se veut être un cadre d’échanges fructueux pour faire de la coopération économique un moteur de croissance intégrée, d’investissements productifs, de transformation structurelle de l’économie et du développement durable. L’ouverture des travaux a été marquée par des messages forts portant notamment sur le renforcement des infrastructures de développement, la création de valeur ajoutée locale sur nos matières premières et le développement des échanges commerciaux en vue de traduire l’ambition des plus hautes autorités de développer l’axe Bamako-Rabat pour le bien-être des populations des deux pays. Une signature d’accords de partenariat économique a été une étape concrète de cette cérémonie.



