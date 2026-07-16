BAMEX comme Bamako expo : La 2e édition prévue du 9 au 13 novembre 2026 - abamako.com

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News Politique Article Politique BAMEX comme Bamako expo : La 2e édition prévue du 9 au 13 novembre 2026 Publié le lundi 27 juillet 2026 | Le challenger

© aBamako.com par MS

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Après le succès du tout premier Salon international de la Défense et de la Sécurité du Mali, Bamako Expo 2025 ou BAMEX1, voici donc BAMEX 2 !



Cet important rendez-vous annuel est prévu du 9 au 13 novembre prochain au Parc d’exposition de Bamako et au Champ de tir de Koulikoro. L’information a été donnée le jeudi, 23 juillet au cours d’une conférence de presse animée par le ministre délégué de la Défense et des Anciens combattants. Il était assisté par le directeur de BAMEX, Harun Saraç, de certains de ses collègues ministres et des membres de la commission d’organisation. Pour cette édition, la Russie, le Chine, les Etats Unis, l’Azerbaïdjan, le Soudan sont attendus.



BAMEX'26 aura bien lieu et se déroulera du 9 au 13 novembre 2026. Les trois premiers jours seront consacrés aux expositions au Parc des Expositions de Bamako, tandis que les deux dernières journées permettront d'assister à des démonstrations opérationnelles et technologiques sur le site de Koulikoro.



Durant les trois premiers jours, les entreprises participantes présenteront exclusivement leurs produits et leurs technologies aux délégations gouvernementales officielles ainsi qu'aux organismes d'acquisition et d'approvisionnement accrédités. Les deux dernières journées seront consacrées aux Demo Days, au cours desquels les équipements et les systèmes seront démontrés en conditions réelles sur le terrain, permettant aux décideurs d'évaluer directement leurs performances opérationnelles.



BAMEX n'est pas ouvert au grand public. Il s'agit d'un salon exclusivement réservé aux délégations gouvernementales officielles et aux acheteurs institutionnels accrédités. L’objectif n'est pas de réunir une foule, mais de créer de véritables opportunités d'affaires en mettant en relation les bons décideurs avec les bons industriels. L'édition de cette année marque une étape importante dans l'internationalisation de BAMEX, désormais ouvert à la participation de tous les pays du monde.



A ce jour, quinze pays, issus d'Afrique dont les Etats de l’AES, des Amériques, d'Asie et d'Europe, sont invités à exposer leurs matériels. Cinquante-deux ministres chargés de la Défense et treize ministres chargés de la Sécurité ont été officiellement invités à cet important rendez-vous international.



Selon le Directeur de BAMEX, Harun Saraç, BAMEX est une plateforme internationale placée sous le haut patronage du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants de la République du Mali, dont l'organisation est assurée par notre société Prontaron Défense Industries. Ce projet est né d'une ambition claire : faire de BAMEX le salon de nouvelle génération consacré à la défense et à la sécurité en Afrique, ainsi que l'un des principaux carrefours de coopération stratégique du continent. « Nous avons représenté BAMEX dans les plus grands salons de défense en Türkiye, aux États-Unis, dans la péninsule Arabique, en Allemagne, en France et dans de nombreux autres pays. Nous avons rencontré des industriels de la défense, des dirigeants d'entreprises et des décideurs de haut niveau afin de les inviter à rejoindre cette plateforme internationale en pleine expansion à Bamako… Notre mission ne se limite toutefois pas à inviter des exposants. De la construction du site d'exposition aux activités de marketing et de promotion à l'international, en passant par la logistique, l'acheminement des équipements jusqu'à Bamako et l'hébergement des participants, nous assurons chaque étape de l'organisation avec le plus grand soin . Notre équipe travaille avec un engagement total afin de garantir le succès de cet événement dans toutes ses dimensions » a-t-il affirmé. A l’en croire, la réussite du Salon n'aurait naturellement pas été possible sans le soutien précieux du Gouvernement de la République du Mali. Grâce au haut patronage du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants ainsi qu'à l'engagement des institutions de l'État, BAMEX s'impose progressivement comme un salon de défense crédible, reconnu et respecté sur la scène internationale. « Aujourd'hui, nous recevons des demandes de participation provenant d'entreprises de défense des États-Unis, de Türkiye, de Chine, de Russie, d'Allemagne, d'Italie, du Soudan ainsi que de nombreux autres pays. Cet intérêt international confirme que BAMEX est en train de s'imposer comme une marque reconnue à l'échelle mondiale dès ses premières éditions ». Ce qui distingue véritablement BAMEX des autres salons de défense dans le monde est son concept unique.



Pour le ministre délégué de la Défense et des Anciens combattant, Général Oumarou Diarra, l'intérêt suscité par BAMEX dépasse désormais nos frontières. De nombreux Etats et industriels de défense ont manifesté leur volonté d’y participer. Notre ambition est d’inscrire durablement BAMEX parmi les grands rendez-vous internationaux consacrés à la défense et à la sécurité et de faire de Bamako une plateforme de dialogue stratégique entre les Etats, les industries de défense, afin de construire ensemble les solutions de demain.



En outre, les groupes armés terroristes ont changé de modes opératoires. Ils recourent désormais à des technologies de plus en plus sophistiquées à travers l’usage de drones, d’engins explosifs improvisés, la guerre informationnelle, les cybermenaces et la criminalité transfrontalière. Ainsi, le Mali, à l’instar des autres pays de l’AES, fait face à une menace qui évolue simultanément sur trois fronts dont le terrorisme armé, le terrorisme économique et enfin la guerre informationnelle. Face à cette menace évolutive des terroristes, il devient indispensable d'adapter en permanence notre outil de défense, de renforcer nos capacités opérationnelles et de promouvoir les partenariats technologiques. BAMEX'26 répond précisément à cette exigence. L'innovation n'est plus un choix, elle est devenue une nécessité stratégique. A en croire le ministre Oumarou Diarra, BAMEX n'est pas seulement un salon d'exposition. C'est une plateforme de coopération internationale, un espace de dialogue stratégique, un cadre de partage d'expériences, de transfert de technologies, de développement de partenariats industriels et de renforcement des capacités opérationnelles de nos Forces de Défense et de Sécurité.



Salon désormais biennal



À partir de cette édition, le salon sera organisé tous les deux ans, la prochaine édition étant prévue en 2028. L’ambition va bien au-delà de l'organisation d'un salon réussi. Il s’agit de construire une plateforme destinée à placer l'Afrique au cœur de la coopération internationale en matière de défense et à inscrire durablement BAMEX parmi les salons de défense et de sécurité les plus prestigieux au monde.



Par Drissa Togola



