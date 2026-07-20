Ces grandes entreprises qui font le Mali : 27 Juillet 2024-27 Juillet 2026, deux ans sur le marché : Joyeux Anniversaire, GALI ! - abamako.com

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News Société Article Société Ces grandes entreprises qui font le Mali : 27 Juillet 2024-27 Juillet 2026, deux ans sur le marché : Joyeux Anniversaire, GALI ! Publié le lundi 27 juillet 2026 | Le challenger

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Grâce à son origine naturelle, sa grande valeur nutritive et à la sécurité alimentaire qu’il offre, le lait GALI s’impose incontestablement sur le marché malien. Où sa popularité est la preuve de la confiance des consommateurs !



Salué dès son apparition par les spécialistes en nutrition et les associations de consommateurs, il est disponible dans des centaines de points de ventes les supermarchés, alimentations, boutiques de quartier - à Bamako et dans plusieurs régions du pays.



27 juillet 2024 - 27 juillet 2026. Voilà deux ans, jour pour jour, que la Société Mandala Kouma Frère et fils (SOMAKOFF) a officiellement lancé ce lait en poudre instantanée 100 % animal qu’elle a conçu pour le marché malien, assurée de sa riche expérience dans le domaine. Du lait industriel produit par des Maliens pour les Maliens ? Un événement salué dans les milieux d’affaires du Mali aussi bien que dans le vaste monde des consommateurs. En effet, au sein d’une population presque toujours amenée à consommer de produits importés dont la qualité reste sujette à caution, la nouvelle est accueillie avec joie et fierté. Surtout que c’est du lait d’origine naturelle, conçu pour offrir une alternative au lait frais à partir duquel il est fabriqué. Et que sa valeur nutritionnelle est indéniable : riche en calcium, protéines, vitamines D et B12 et plusieurs nutriments essentiels. Il n’a additif ni conservateur.



Pour les consommateurs GALI est, en plus de ses qualités, surtout un gage de sécurité. Il est conforme aux exigences réglementaires de par sa Certification FSSC 22000 ! La Certification FSSC 22000 témoigne de l’engagement de la SOMAKOFF pour la durabilité et la sécurité. Ce standard international assure une gestion rigoureuse de la chaîne d’approvisionnement. De quoi renforcer la confiance des consommateurs en la qualité et la sûreté de GALI. Pratique, on en trouve petit, moyen et grand format dans les supermarchés, les alimentations, les boutiques de quartier tant à Bamako et que plusieurs régions du pays.



Un anniversaire, ça se fête ! Joyeux anniversaire, GALI ! Vivement le troisième !



« Un an après, GALI s’impose incontestablement dans les préférences des Maliens en matière de lait en poudre. En attestent les multiples témoignages des consommateurs manifestement satisfaits de sa qualité, des distributeurs se frottant les mains du fait de la forte demande. Les dirigeants de la SOMAKOFF ont de réels motifs de se féliciter de la pertinence de leur initiative. GALI, un franc succès ? Assurément. Le pari est gagné.



A l'origine de cet énième success story, dans la continuité des pères fondateurs de la société, le Directeur général, Mamadou Kouma. Un cadre d’une sagesse incontestable, visionnaire, pragmatique, qui a cependant le triomphe modeste : il met cette réussite au compte d'efforts collectifs, credo de la grande famille Kouma dont les valeurs sont à transmettre de génération en génération. La question est de savoir si les promoteurs de GALI ont songé à faire connaître notre GALI au-delà des frontières maliennes. Ils devraient y penser, s’ils ne l’ont pas fait. »



Source- Le Challenger n°1841 du LUNDI 18 AOÛT 2025



«Ces grandes entreprises qui font le Mali» est notre rubrique mensuelle sur ces filles et fils du Mali, qui ont choisi d’investir dans le pays, contribuant à la création d’emplois, à la production de biens et de services. Ces ‘’Challengers’’ ne sont pas toujours connus du grand public, même si leurs actions ont un impact réel sur le développement du Mali. Ce sont donc ces bâtisseurs de l'ombre que nous saluons pour leur engagement patriotique, leur sens de responsabilité et leur profond attachement au Mali.



La SOMAKOFF, le mastodonte dela distribution de produits au Mali



La philosophie de la SOMAKOFF ne se limite pas à l'importation de marchandises. Sa vision repose aussi sur la mise à la disposition des consommateurs maliens, de produits fiables, sûrs, répondant aux exigences de qualité. Cette stratégie, fondée sur la confiance, la rigueur et le respect des partenaires commerciaux, constitue l'un des principaux facteurs de la réussite de l'entreprise. On se rappelle, sa dernière prouesse en qualité a été la mise sur le marché malien, du lait GALI.



La société Madala Kouma frères et fils est un géant de la distribution des gammes de produits au Mali. Depuis plusieurs décennies, la SOMAKOFF s'impose comme l'un des principaux acteurs de la distribution de produits de grande consommation au Mali.



Au fil des années, la SOMAKOFF est devenue le partenaire de référence de plusieurs grandes multinationales. Elle est connue, notamment, à travers la distribution de marques mondialement reconnues telles que Nestlé, Maggi, Nido, Nescafé, Lipton, Calvé, l'huile Dinor, etc. Grâce à cette diversité de gammes, l'entreprise répond quotidiennement aux besoins des milliers de consommateurs maliens en mettant à leur disposition des produits de qualité, accessibles à travers un réseau de distribution structuré et efficace à travers le Mali.



Au-delà de son activité commerciale, la SOMAKOFF joue un rôle majeur dans le développement économique du Mali. L'entreprise génère des centaines d'emplois directs à travers son organisation et ses différentes structures. Elle favorise également la création de milliers d'emplois indirects à travers les grossistes, semi-grossistes, détaillants, transporteurs, manutentionnaires et autres acteurs intervenant dans la chaîne de distribution. Derrière chacune des marques distribuées par la SOMAKOFF se trouvent ainsi de nombreuses familles dont les revenus dépendent de leur réseau.



Par son implantation sur toute l'étendue du territoire national, la société contribue également à l'approvisionnement régulier des marchés en produits de première nécessité. Cette présence permanente permet de limiter les ruptures d'approvisionnement et de garantir aux consommateurs un accès continu à des produits répondant aux normes de qualité internationales.



Avec plusieurs décennies d'expérience, la SOMAKOFF a su s'adapter aux mutations et à la diversité du secteur de la distribution tout en consolidant sa position de leader.



Son professionnalisme, son engagement envers ses partenaires et sa proximité avec les consommateurs lui ont permis de devenir un acteur incontournable du commerce de gros au Mali.



Son partenariat avec plusieurs multinationales de renom témoigne de la confiance que lui accordent les grandes marques internationales pour la commercialisation de leurs produits sur le marché malien. Ainsi, à travers ses investissements, son réseau logistique et sa contribution à la création de richesses et d'emplois, la SOMAKOFF participe activement au développement de l'économie nationale. Son parcours illustre la réussite d'une entreprise malienne qui, grâce à une vision claire et à une gestion fondée sur l'excellence, continue de jouer un rôle stratégique dans le secteur de la distribution et dans le développement socio-économique du Mali.



Drissa Togola