Coopération Mali-Maroc : Et voici le CFP Mohamed VI ! - abamako.com

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News Politique Article Politique Coopération Mali-Maroc : Et voici le CFP Mohamed VI ! Publié le lundi 27 juillet 2026 | Le challenger

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Fruit de la coopération entre le Mali et le Royaume chérifien, le Complexe de Formation professionnelle ‘’ Mohamed VI ’’ a été officiellement remis le vendredi 24 juillet 2026



Fruit de la coopération entre le Mali et le Royaume chérifien, le Complexe de Formation professionnelle ‘’ Mohamed VI ’’ a été officiellement remis le vendredi 24 juillet 2026 aux autorités maliennes, à travers la ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Oumou Sall Seck, et son collègue des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.



Pour SE Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains de l’extérieur, c’est sur la haute instruction du Roi Mohamed VI qu’il remet aux autorités maliennes le Complexe Mohamed VI pour la formation dans les métiers du BTP et du Tourisme. Ce centre a été financé par la fondation Mohamed VI pour accompagner la formation des jeunes maliens aux métiers du BTP et de l’hôtellerie. Il reflète la conviction du roi Mohamed VI que la coopération devrait être concrète et tangible. Il reflète aussi la vision royale que l’investissement dans la jeunesse est le meilleur investissement que des états africains peuvent faire. A l’en croire, ce complexe pourra former dès la rentrée prochaine, 1000 jeunes maliens aux métiers du BTP, de l’hôtellerie et du tourisme.



« Investir dans la formation des jeunes, c’est investir dans l’avenir du pays et c’est aussi impacter solidement et durablement le développement du pays. Un jeune qui a une activité génératrice, c’est un emploi crée qui contribue à l’économie du pays, donc à son développement », a rappelé la ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Selon Oumou Sall Seck, ce complexe renforcera l’existant en terme de formation professionnelle des jeunes. Il contribuera au renforcement de leurs capacités afin qu’ils répondent aux besoins du marché de l’emploi..



Rokia Coulibaly et Zeïnab Watty



