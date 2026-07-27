Accident meurtrier sur la RN6 : sept morts et cinq blessés dans une collision impliquant un car Air Niono - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Accident meurtrier sur la RN6 : sept morts et cinq blessés dans une collision impliquant un car Air Niono Publié le lundi 27 juillet 2026 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Accident

Tweet



Le Ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique, qu'un accident grave de la circulation routière s'est produit, ce dimanche 26 juillet 2026 aux environs de 14 heures au niveau de la forêt Faya, sur la route nationale n° 06.



Un car de transport voyageurs de la compagnie Air Niono a fait une collision avec un véhicule particulier. La cause probable de l'incident est l'excès de vitesse des deux véhicules impliqués.



Le bilan provisoire fait état de sept (07) tués et cinq (05) blessés, transportés à l'hôpital CHU Gabriel TOURE.



En cette circonstance douloureuse, le Ministre des Transports et des Infrastructures présente, au nom du Gouvernement, aux familles endeuillées ses condoléances les plus attristées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



Le Ministre en appelle au strict respect du code de la route afin de préserver l'intégrité de la personne humaine et invite les chauffeurs et conducteurs routiers à faire preuve de vigilance et de prudence en adoptant un comportement responsable et citoyen.



Bamako, le 27 juillet 2026.



Pour le Ministre, Le Secrétaire général par Intérim,