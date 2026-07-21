Relations avec le Mali : le Président Tebboune réaffirme la solidité des liens entre Alger et Bamako - abamako.com

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News Politique Article Politique Relations avec le Mali : le Président Tebboune réaffirme la solidité des liens entre Alger et Bamako Publié le mardi 28 juillet 2026 | elmoudjahid.dz

© Autre presse par DR

Tebboune

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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé que les relations entre l’Algérie et le Mali sont guidées par les impératifs du voisinage, de la coopération et du respect mutuel. Il a insisté sur le refus de toute ingérence dans les affaires internes des États et souligné le rôle de l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme et le soutien aux pays du Sahel.



Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que le retour à l’apaisement avec le Mali est dicté par une réalité incontournable, celle du voisinage entre les deux pays. «Le Mali restera toujours un pays voisin. Les dirigeants changent, chacun avec ses idées, mais, au final, c’est la réalité qui s’impose» on ne va pas changer la géographie, a-t-il déclaré, réaffirmant que l’Algérie ne portera atteinte à aucun pays, quelles que soient les circonstances.



Le président de la République a rappelé que l’Algérie a toujours joué un rôle de médiateur dans les crises maliennes depuis l’indépendance. «Certains leur soufflent que l’Algérie ne doit pas être un acteur régional parce qu’elle s’ingère dans les affaires des autres. Nous ne nous immisçons pas dans les affaires d’autrui. Je n’accepte pas cela pour moi-même, comment pourrais-je le faire avec les autres ?» a-t-il souligné.



Selon lui, ceux qui propagent ce discours cherchent à isoler l’Algérie et à créer des tensions à ses frontières. «Notre dialogue avec le Mali est exclusivement positif. Nous combattons ensemble la criminalité et l’immigration clandestine. Et ceux qui soufflent ces idées, méfiez-vous d’eux. Nous ne sommes ni un ennemi ni même un adversaire. Nous sommes voisins depuis des siècles, et rien ne nous sépare», a-t-il affirmé.



Évoquant les pays du Sahel, le Président Tebboune a indiqué que nombre d’entre eux se tournent vers l’Algérie, car ils savent «qui sème le trouble», sans citer de nom. «Malgré les attaques dirigées contre nous, nous ne lui avons causé aucun tort», a-t-il ajouté.



Abordant les relations avec le Niger, le chef de l’État a précisé que la coopération entre les deux pays n’a aucun objectif d’exploitation des richesses de ce pays. «Les liens qui nous unissent au Niger ne visent pas à exploiter ses ressources. Nous disposons de nos propres richesses. Ce que nous faisons, c’est les aider à commercialiser leur gaz. Et si d’autres souhaitent réaliser un projet parallèle, qu’ils le fassent. Nous voulons faire de l’Afrique un espace comparable à l’Europe», a-t-il déclaré.



Le président de la République a également rappelé que l’Algérie accorde 8 000 bourses aux jeunes Africains afin de leur permettre de suivre des formations dans les établissements algériens.



S’agissant de l’Union africaine et de la lutte contre le terrorisme, Abdelmadjid Tebboune a estimé qu’il est temps de passer à une nouvelle approche. Il a affirmé que «le terrorisme n’est pas un héritage de l’Afrique», mais qu’il a été créé par ceux-là mêmes qui prétendent aujourd’hui aider le Mali à le combattre.



Il a ajouté que ces acteurs sont à l’origine de la chute de la Libye et ont contribué à la propagation du terrorisme dans la région du Sahel. «L’Algérie est un pionnier dans la lutte contre le terrorisme. Ceux qui soutiennent Daech ne peuvent pas nous faire croire qu’ils combattent le terrorisme», a-t-il conclu.