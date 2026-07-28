Études en Russie : Perspectives Sahéliennes informe les jeunes sur les bourses universitaires - abamako.com

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News Politique Article Politique Études en Russie : Perspectives Sahéliennes informe les jeunes sur les bourses universitaires Publié le mardi 28 juillet 2026 | aBamako.com

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Le président de Perspectives Sahéliennes a animé une séance d'information à l'intention des jeunes sur les possibilités de bourses d'études en Russie et les procédures d'admission dans les universités.



Il a expliqué que les candidats doivent d'abord choisir leur filière avant de soumettre leur dossier en ligne via le site officiel de l'université concernée, dès l'ouverture des admissions.



Les inscriptions débutent généralement entre octobre et novembre, et les participants seront informés des dates officielles ainsi que des délais de dépôt des candidatures.



Concernant les bourses, il a précisé que leur nombre varie chaque année en fonction des décisions des autorités et des universités russes.