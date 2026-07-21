AFREE lance un Grand Concours National de création de contenus au Mali

À l'occasion de son lancement officiel au Mali, la plateforme numérique AFREE a annoncé le Grand Concours National de création de contenus, une initiative destinée à encourager la créativité des jeunes et à promouvoir la production de contenus numériques sur la plateforme.
Ouvert du 24 juillet au 25 août 2026, ce concours invite les participants à publier régulièrement des contenus sur AFREE, à développer une communauté d'abonnés, à suivre le compte officiel AFREE Mali et à respecter les critères fixés par les organisateurs.
Le concours vise à révéler les talents maliens tout en favorisant l'adoption d'une plateforme pensée pour les réalités africaines.
À l'issue de la compétition, les trois meilleurs créateurs seront récompensés par des prix en espèces :
- 1er prix : 150 000 FCFA ;
- 2e prix : 75 000 FCFA ;
- 3e prix : 50 000 FCFA.
L'application réunit dans une seule interface des services de messagerie, d'appels audio et vidéo, de visioconférence, de partage de vidéos et de diffusion en direct. Il a également souligné sa faible consommation de données mobiles et son adaptation aux réalités du continent africain.