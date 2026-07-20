Diafarébé et Nouh Bozo : Les FAMa au secours des populations - abamako.com

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News Politique Article Politique Diafarébé et Nouh Bozo : Les FAMa au secours des populations Publié le mardi 28 juillet 2026 | L’Essor

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Les Forces armées maliennes (FAMa) poursuivent leurs actions de soutien aux populations vivant dans les zones confrontées à des difficultés d'approvisionnement.





Dans ce cadre, elles ont conduit, le 26 juillet dernier, une importante opération de ravitaillement au profit des populations de l'arrondissement de Diafarébé, cercle de Ténenkou, et du village de Nouh Bozo, arrondissement de Kouakourou, cercle de Djenné.



L’État-Major général des Armées a rendu publique cette information dans un communiqué publié le 28 juillet 2026.



Selon le communiqué, cette opération a permis d'acheminer et de distribuer 48 tonnes de denrées alimentaires, composées de riz, de lait, de sucre et d'huile, ainsi que des médicaments. « Ce don, offert par la Présidence de la Transition, est destiné aux populations de ces localités confrontées à d'importantes difficultés d'approvisionnement dans une zone fortement enclavée », précise le document.



À travers cette opération, les FAMa affirment leur engagement à soutenir les populations, à préserver la continuité des approvisionnements essentiels et à assurer la présence de l'État sur l'ensemble du territoire national.



L'État-Major Général des Armées a salué le professionnalisme et la détermination des unités engagées dans cette mission.



Fatoumata KAMISSOKO