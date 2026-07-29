Tournoi « Camp Compétition 2026 » : l’équipe de football du camp GMS sacré champion en football - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Tournoi « Camp Compétition 2026 » : l’équipe de football du camp GMS sacré champion en football Publié le mercredi 29 juillet 2026 | aBamako.com

Tweet





Le camp GMS a remporté le trophée de football de la première édition du tournoi « Camp Compétition », dont la cérémonie de clôture s'est tenue le 28 juillet 2026 à Bamako.

Organisée par la Direction du Sport Militaire, cette compétition a réuni pendant une semaine des filles et des garçons âgés de 8 à 15 ans, issus des différents camps militaires de Bamako et de Kati, autour du football et du basket-ball.





Au terme des différentes rencontres disputées dans un esprit de fair-play, l'équipe de football du camp GMS s'est imposée en finale et a soulevé le trophée de cette première édition.





Au-delà de la compétition, le tournoi a permis de détecter plusieurs jeunes talents appelés à bénéficier d'un meilleur accompagnement afin de renforcer, à terme, les rangs de l'USFAS et des sélections nationales du Mali.