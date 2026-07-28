OPEN Mali renforce le dialogue sur la révision de la loi contre la cybercriminalité - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société OPEN Mali renforce le dialogue sur la révision de la loi contre la cybercriminalité Publié le mardi 28 juillet 2026 | aBamako.com

Tweet









Dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre la cybercriminalité et à la protection des droits numériques au Mali, OPEN Mali a organisé ce mardi 28 juillet à leur siège un ateliers de concertation réunissant les principaux acteurs concernés.



Selon , chargé de l'ONG OPEN Mali Mohamed Dème, le premier atelier, conduit avec le Pôle national de lutte contre la cybercriminalité, a permis d'analyser la loi sur la cybercriminalité et de formuler plusieurs recommandations visant à améliorer le cadre juridique.



Le second atelier a été consacré à l'examen de ces recommandations en présence des représentants du ministère compétent, des membres de la commission de révision de la loi et des autres parties prenantes.



Les échanges ont abouti à un consensus sur les principales orientations devant guider la révision de la loi, dans le but de renforcer la lutte contre la cybercriminalité et de mieux protéger les droits numériques au Mali.



MS

