Lutte contre la pédophilie et les réseaux sexuels: le ministre de la Justice ordonne une répression sans concession - abamako.com

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News Politique Article Politique Lutte contre la pédophilie et les réseaux sexuels: le ministre de la Justice ordonne une répression sans concession Publié le jeudi 30 juillet 2026 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Mamadou Kassogué

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Communiqués du ministère de la Justice et des droits de l’homme, garde des Sceaux, relatif à la dépravation de nos mœurs.





Depuis un certain temps, il m’est revenu de constater avec une grande stupéfaction et une profonde consternation l’existence de véritables réseaux de dépravation de nos mœurs et de détournement de mineurs à des fins sexuelles ou d’activités pédopornographiques.



Ces groupes criminels qui opèrent sur les réseaux sociaux suivant un mode opératoire consistant à la création de groupes WhatsApp, TikTok ou Snapchat de rencontres et de partage de vidéos à caractère sexuel constituent des véritables centres de recrutement des futures victimes et des redoutables pièges pour tous les consommateurs d’images illicites.



Ils organisent également des rencontres physiques dans des espaces fermés tels que les maisons closes, les appartements meublés, les constructions dans les champs, entre autres. Ils s’adonnent en outre à des actes sexuels de toute nature et à la consommation de substances psychotropes et autres produits prohibés.



Ils organisent aussi des voyages de leurs victimes mineures âgées quelquefois seulement de 12 à 13 ans dans les zones d’extraction minière et dans certains pays aux fins d’exploitation sexuelle et pour subir d’autres atrocités indicibles. Ces faits constituent des infractions d’atteinte aux bonnes mœurs prévues et punies par le code pénal.



Le ministre de la Justice et des droits de l’homme, garde des Sceaux, tient à rappeler que ces actes immoraux et malsains importés d’ailleurs ne correspondent pas à nos valeurs sociétales et menacent gravement les fondements même de notre société et hypothèquent l’avenir de notre jeunesse



Ils constituent de graves infractions à la loi pénale pouvant recevoir les qualifications, entre autres, d’outrage public à la pudeur, d’attentat à la pudeur, du viol, de pédophilie, d’incitation à la débauche, du proxénétisme, de racolage, de détournement de mineurs, de corruption de la justice, de tourisme sexuel, de pornographie forcée, de traite de personnes, de trafic illicite de migrants, d’achat, de vente, de consommation et de trafic de stupéfiants.



Par ailleurs, la mise en scène, le filmage, la publication et le commentaire inapproprié de telles images sur les réseaux sociaux et autres supports médiatiques ou de communication constituent des infractions à la loi pénale relevant notamment de la cybercriminalité. Face à de telles déviances sociales inacceptables, le ministre de la Justice et des droits de l’homme, garde des Sceaux, invite les parents, éducateurs, propriétaires d’immeubles, bailleurs, gérants d’appartements meublés, tenanciers de bars et d’hôtels, et l’ensemble des citoyens à veiller scrupuleusement et prioritairement sur la protection des enfants qui constituent l’avenir de notre pays et à dénoncer aux autorités compétentes les auteurs de ces actes antisociaux.



Il porte en outre à la connaissance du public qu’il vient d’instruire tous les procureurs généraux, procureurs de la République, juges de paix, officiers et agents de police judiciaire, à sévir avec la dernière rigueur contre les auteurs, co-auteurs et complices de tels actes. Le ministre de la Justice et des droits de l’homme, garde des Sceaux, sait pouvoir compter sur la compréhension de tous et de chacun.