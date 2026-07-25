Nasser Bourita, ministre marocain des affaires étrangères à Bamako «Je me félicite des élans positifs qui ont caractérisé la coopération bilatérale entre le Mali et le Maroc» - abamako.com

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News Politique Article Politique Nasser Bourita, ministre marocain des affaires étrangères à Bamako «Je me félicite des élans positifs qui ont caractérisé la coopération bilatérale entre le Mali et le Maroc» Publié le jeudi 30 juillet 2026 | Aujourd`hui

© aBamako.com par A.S

Le président de la transition, Bah N`Daw, reçoit en audience le Ministre des affaires étrangères du Maroc.

Bamako, le 29 Septembre 2020. Le président de la transition, Bah N`Daw, a reçu en audience le Ministre des affaires étrangères du Maroc, au Palais de Koulouba, en présence du vice-président Assimi Goïta. Tweet

A l'occasion de la 4e session de la Grande Commission mixte de coopération, Bamako et Rabat ont réaffirmé leur volonté de consolider un partenariat stratégique axé sur le développement, la sécurité alimentaire, l'énergie, la santé, la formation et la lutte contre le terrorisme.



Le Mali et le Maroc affichent une nouvelle fois la solidité de leurs relations bilatérales. Lors de cette rencontre, la partie marocaine s'est félicitée de la dynamique positive qui caractérise la coopération entre les deux pays, notamment à travers les missions techniques menées dans plusieurs secteurs prioritaires.



"Je me félicite des élans positifs qui ont caractérisé la coopération bilatérale ces dernières années, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de la santé, de l'éducation et de la formation", a déclaré le chef la délégation marocaine, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, des Marocains résidant à l'étranger et de la Coopération du Royaume chérifien.



Le chef de la diplomatie marocaine a également salué la tenue à Bamako du Forum d'affaires Maroc-Mali, organisé par la Confédération générale des entreprises du Maroc et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, une initiative destinée à renforcer les investissements et les échanges économiques entre les deux pays.



Dans le cadre des Hautes Instructions Royales, le Royaume du Maroc, par sa voix, a renouvelé son engagement à accompagner le Mali dans la réalisation de projets structurants, notamment dans la sécurité alimentaire, l'agriculture, l'énergie et la santé, en associant les secteurs public et privé.



Sur le plan diplomatique, le Mali et le Maroc ont relevé leur convergence de vues sur plusieurs questions régionales et internationales, fondée sur le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et du principe de non-ingérence. Le Maroc a par ailleurs salué la position exprimée par le gouvernement malien le 10 avril 2026 à Koulouba, soutenant le plan d'autonomie proposé par Rabat comme "la seule base sérieuse et crédible" pour le règlement du différend régional autour du Sahara.



Enfin, le Royaume a réaffirmé son soutien au Mali dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, condamnant fermement les attaques visant le territoire malien et la sécurité de ses populations.



Cette session confirme ainsi la volonté commune de Bamako et Rabat de bâtir un partenariat durable au service du développement et de la stabilité en Afrique.







El hadj A. B. HAIDARA







