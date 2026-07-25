Politique Nasser Bourita, ministre marocain des affaires étrangères à Bamako «Je me félicite des élans positifs qui ont caractérisé la coopération bilatérale entre le Mali et le Maroc»
Publié le jeudi 30 juillet 2026 | Aujourd`hui
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© aBamako.com par A.S
Le président de la transition, Bah N`Daw, reçoit en audience le Ministre des affaires étrangères du Maroc.
Bamako, le 29 Septembre 2020. Le président de la transition, Bah N`Daw, a reçu en audience le Ministre des affaires étrangères du Maroc, au Palais de Koulouba, en présence du vice-président Assimi Goïta.